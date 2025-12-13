Dhurandhar देखने के बाद भी नहीं मिले इन 4 सवालों के जवाब, आदित्य धर से हुई चूक या सस्पेंस है बरकरार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर इस वक्त हर तरफ से वाहवाही बटोर रही है। छह गल्फ कंट्रीज में बैन के बाद भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म में एक्शन भी है और इमोशन भी। वॉयलेंस भी है और सारा अर्जुन और रणवीर का रोमांस भी।

'धुरंधर' रियल लाइफ से प्रेरित कहानी है। फिल्म में कांधार अटैक से लेकर संसद पर हमले और पाकिस्तान के ल्यारी में रहमान डकैत का दबदबा, वहां के आतंकी नेटवर्क किस तरह से काम करता है, इसे चैप्टर टू चैप्टर दिखाया है। यहां तक आदित्य धर की दोनों फिल्मों 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'धुरंधर' के बीच गहरा कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि, फिल्म देखकर बाहर आए दर्शकों के दिमाग में अभी भी कई सवाल घूम रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें आदित्य धर नहीं दे पाए हैं। कौन से हैं वह 4 सवाल जो फैंस के मन में उठ रहे हैं, नीचे पढ़ें:

कौन हैं बड़े साहब? 'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल का किरदार 'मेजर इकबाल' मूवी में अक्सर बड़े साहब का खौफ दिखाता नजर आया है, जो पूरे खेल का मास्टरमाइंड हैं एसपी असलम चौधरी का किरदार निभा रहे संजय दत्त भी मूवी में बड़े साहब का जिक्र करते हैं, लेकिन ये बड़े साहब आखिर कौन है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म में 'बड़े साहब' कोई और नहीं, बल्कि दाउद इब्राहिम है।

ल्यारी पर राज के बाद एसपी चौधरी और हमजा का रिश्ता? हमजा (Ranveer Singh) एसपी चौधरी के साथ मिलकर, रहमान डकैत को मरवा देता है और खुद ल्यारी का नया गैंगस्टर बन जाता है। रहमान की हत्या करवाने के बाद और ल्यारी की गद्दी पर बैठने के बाद वह एसपी चौधरी के साथ टीम अप करके रखता है या फिर उसका इरादा बदल जाता है और एक नई दुश्मनी का आगाज होता है, इसका जवाब भी दर्शकों को नहीं मिला है।

क्या उरी का सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है 'धुरंधर'? उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हारी बताती हैं कि उनके पति कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी थे, जो पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर थे, वह नौशेरा सेक्टर में एक हमले में शहीद हो गए थे। रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' में 'हमजा' बनकर पाकिस्तान आए कैरेक्टर का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जिसके बाद फैंस ये अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों फिल्मों के बीच कुछ कनेक्शन जरूर है और 'धुरंधर' उरी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसे मेकर्स ने फिल्म में क्लियर नहीं किया है।