'ऐश्वर्या मैं तुम्हें...' Hrithik Roshan ने परिवार में नई भाभी का किया स्वागत, शादी की अनदेखी तस्वीरें कीं शेयर
ऋतिक रोशन ने अपने कजिन एहसान की शादी की रस्मों के दौरान अपने बेटों हरेहान और हृदान के साथ डांस किया और इंटरनेट का दिल जीत लिया। अब उन्होंने शादी से कु ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन अपने प्यारे कजिन एहसान की मॉडल और एक्ट्रेस ऐश्वर्या सिंह से शादी के मौके पर अपने इमोशंस खुलकर जाहिर कर रहे हैं। दुल्हन के रूप में एक नया फैमिली मेंबर मिलने पर, एक्टर ने अपने भाई के लिए एक लंबा, दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उसके अच्छे दिल और अपने काम के प्रति लगन की तारीफ की है। उन्होंने अपनी नई भाभी के लिए भी एक प्यारा सा नोट लिखा।
51 साल के ऋतिक ने शादी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी शेयर कीं जो पहले कभी नहीं देखी गईं, जिसमें पूरा रोशन परिवार मौजूद था। 2 जनवरी, 2026 को, मुंबई में एहसान रोशन और ऐश्वर्या सिंह की शादी के लगभग 10 दिन बाद, ऋतिक ने अपने प्यारे कजिन के लिए एक मैसेज लिखने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा लिया। कहो ना... प्यार है स्टार ने शादी की रस्मों की कई तस्वीरें शेयर कीं, जो कुछ दिनों तक चलीं और 23 दिसंबर, 2025 को एक खूबसूरत सेरेमनी के साथ खत्म हुईं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस खास दिन पर पूरे परिवार के साथ कपल के सबसे खुशी के पलों को कैमरे में कैद किया था, जिसमें उनके अपने बेटे हरेहान और हृदान भी शामिल थे, जिन्होंने अपने चाचा की शादी में डांस किया। पिता राकेश और पिंकी भी उनके साथ कैमरे के सामने खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए दिखे।
यह भी पढ़ें- बाप से बड़े उस्ताद....Hrithik Roshan के बेटों के डांस स्टेप देखकर फैंस बोले- ये स्टार फैमिली है
ऋतिक ने लिखा लंबा नोट
ऋतिक ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे ईशु, तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में खून और परिवार के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। तुम एक बहुत ही खास और असाधारण इंसान हो, जो मेरी जिंदगी में और इस परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा तरीकों से खुशियां लाते हो और जितना हम, तुम्हारा परिवार, सोच-समझकर बता सकते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा।
पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हें एक बहुत ही समर्पित, जुनूनी फिल्म मेकर बनते देखा है। मैं तुम्हारी खामोशी में ताकत, तुम्हारी नरमी में शक्ति और सूरज के नीचे अपनी जगह बनाने की तुम्हारी लगातार कोशिश से प्रेरित होता हूं।
View this post on Instagram
ईशु, तुम अंदर से बहुत बड़े इंसान हो। अपनी ताकत से डरो मत। इसे आजाद करो। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे भाई और पार्टनर हो। आज जब तुम और ऐश्वर्या पति-पत्नी के तौर पर यह नई यात्रा शुरू कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में भी उतनी ही सफलता हासिल करो जितनी अपने काम की दुनिया में करते हो। याद रखना, दोनों ही दुनियाएं उतनी ही संतोषजनक हैं और दोनों दुनियाओं में अपने-अपने अनोखे, कभी-कभी अजीब तरह के हुनर की जरूरत होती है, जिन्हें सीखने में तुम्हें जरूर मजा आएगा। बधाई हो मेरे भाई और परिवार में स्वागत है ऐशु। तुम अंदर से उतनी ही खूबसूरत हो जितनी बाहर से। मैं तुम्हें और ज्यादा जानने का इंतजार नहीं कर सकता। लव यू गाइज!
यह भी पढ़ें- 'दूसरी एक्ट्रेस का ऑडिशन नहीं लिया, फिर मुझसे क्यों...', बॉलीवुड के दोगलेपन पर Yami Gautam का वार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।