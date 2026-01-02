'ऐश्वर्या मैं तुम्हें...' Hrithik Roshan ने परिवार में नई भाभी का किया स्वागत, शादी की अनदेखी तस्वीरें कीं शेयर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन अपने प्यारे कजिन एहसान की मॉडल और एक्ट्रेस ऐश्वर्या सिंह से शादी के मौके पर अपने इमोशंस खुलकर जाहिर कर रहे हैं। दुल्हन के रूप में एक नया फैमिली मेंबर मिलने पर, एक्टर ने अपने भाई के लिए एक लंबा, दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उसके अच्छे दिल और अपने काम के प्रति लगन की तारीफ की है। उन्होंने अपनी नई भाभी के लिए भी एक प्यारा सा नोट लिखा।

