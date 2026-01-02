Language
    Krrish 4 में 'जादू' से मिलेंगे ऋतिक रोशन, एक्टर ने दिया बड़ा हिंट!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    2003 में रिलीज हुई 'कोई मिल गया' की यादें फैंस के दिलों में आज भी ताजा हैं। दूसरी दुनिया से आए जादू और कृष्णा की कहानी ने सबका दिल जीत लिया था। इसके ब ...और पढ़ें

    ऋतिक रोशन ने कृष 4 पर दिया बड़ा हिंट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन ने नए साल में 'कृष 4' के बारे में एक छोटे लेकिन दमदार हिंट से फैंस को एक बार फिर खुश कर दिया है। 1 जनवरी को एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे जादू के बारे में पूछा। इस पर ऋतिक रोशन ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप खुश भी हो जाएंगे और कृष 4 को लेकर आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी।

    क्या 'कृष 4' में जादू से मिलेंगे ऋतिक रोशन

    जब फैन ने ऋतिक रोशन से जादू के बारे में पूछा तो एक्टर ने जवाब दिया, 'यह एक राज है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उम्मीद है सब अच्छा होगा। जादू का जन्मदिन भी आने वाला है'। फैंस ने जल्दी ही इस क्लिप को ऑनलाइन शेयर कर दिया। कई लोगों को लगा कि यह इस बात का साफ संकेत है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है।

    कोई मिल गया की यादें होंगी ताजा

    'कृष' की यात्रा 2003 में 'कोई... मिल गया' से शुरू हुई थी। इसके बाद यह 2006 में 'कृष' और 2013 में 'कृष 3' के साथ जारी रही। इन सालों में कृष्णा मेहरा की कहानी भारतीय दर्शकों के लिए बहुत खास बन गई। यह बॉलीवुड में इतने बड़े लेवल पर बनी पहली सुपरहीरो कहानियों में से एक थी। 'कृष' सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह बचपन की एक याद है। इसीलिए 'कृष 4' का इंतजार बहुत लंबा लगा। पिछली फिल्म को दस साल से ज्यादा हो गए हैं। अब काम आगे बढ़ रहा है।

    अब इंतजार खत्म होने वाला लग रहा है। 'कृष 4' पर आधिकारिक तौर पर काम आगे बढ़ रहा है। फिल्म प्री-प्रोडक्शन में है और स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। ऋतिक रोशन खुद ही फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। शूटिंग 2026 की शुरुआत से लेकर बीच तक शुरू होने की योजना है। फिल्म 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। ऋतिक ने यह भी कहा है कि यह साल के सबसे बड़े अनाउंसमेंट में से एक होगा।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन पिछली बार वॉर 2 में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने काम किया था। 'वॉर 2' को मिले-जुले रिव्यू मिले थे।

