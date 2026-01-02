Krrish 4 में 'जादू' से मिलेंगे ऋतिक रोशन, एक्टर ने दिया बड़ा हिंट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन ने नए साल में 'कृष 4' के बारे में एक छोटे लेकिन दमदार हिंट से फैंस को एक बार फिर खुश कर दिया है। 1 जनवरी को एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे जादू के बारे में पूछा। इस पर ऋतिक रोशन ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप खुश भी हो जाएंगे और कृष 4 को लेकर आपकी उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी।

क्या 'कृष 4' में जादू से मिलेंगे ऋतिक रोशन जब फैन ने ऋतिक रोशन से जादू के बारे में पूछा तो एक्टर ने जवाब दिया, 'यह एक राज है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उम्मीद है सब अच्छा होगा। जादू का जन्मदिन भी आने वाला है'। फैंस ने जल्दी ही इस क्लिप को ऑनलाइन शेयर कर दिया। कई लोगों को लगा कि यह इस बात का साफ संकेत है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है।

कोई मिल गया की यादें होंगी ताजा 'कृष' की यात्रा 2003 में 'कोई... मिल गया' से शुरू हुई थी। इसके बाद यह 2006 में 'कृष' और 2013 में 'कृष 3' के साथ जारी रही। इन सालों में कृष्णा मेहरा की कहानी भारतीय दर्शकों के लिए बहुत खास बन गई। यह बॉलीवुड में इतने बड़े लेवल पर बनी पहली सुपरहीरो कहानियों में से एक थी। 'कृष' सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह बचपन की एक याद है। इसीलिए 'कृष 4' का इंतजार बहुत लंबा लगा। पिछली फिल्म को दस साल से ज्यादा हो गए हैं। अब काम आगे बढ़ रहा है।