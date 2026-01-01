Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दुबई में Esha Deol का न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पापा Dharmendra की याद में किया पोस्ट; सौतेले भाई बॉबी का आया रिएक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:46 AM (IST)

    एशा देओल (Esha Deol) के लिए यह पहला साल है, जब उनके साथ पापा धर्मेंद्र नहीं हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने पापा की याद के साथ नया साल मनाया। उन्होंने ...और पढ़ें

    Hero Image

    एशा देओल के पोस्ट पर बॉबी देओल का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। भले ही उनके निधन को एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी उनके बच्चे इस दर्द से नहीं उबरे हैं। एशा देओल (Esha Deol) अक्सर अपने पिता की याद में पोस्ट शेयर करती रहती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में, एक बार फिर एशा देओल ने अपने पिता की याद में पोस्ट शेयर किया और इस बार उनके सौतेले भाई बॉबी देओल (Bobby Deol) भी रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाए।

    नए साल पर एशा को आई पिता की याद

    दरअसल, एशा देओल ने पिता को खोने के बाद अपना पहला न्यू ईयर दुबई में सेलिब्रेट किया। भले ही इस साल उनके पिता न हों, लेकिन उन्होंने नए साल में उन्हें याद किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह आसमान की ओर फिंगर करके पोज दे रही हैं और एक तस्वीर में आसमान पर 'लव यू पापा' लिखा हुआ है।

    एशा के पोस्ट पर बॉबी का रिएक्शन

    इस पोस्ट को शेयर करते हुए एशा देओल ने कैप्शन में लिखा, "धन्य, खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो। सभी को बहुत सारा प्यार।" इस पोस्ट पर एशा देओल के सौतेले भाई बॉबी ने रिएक्ट करते हुए कमेंट बॉक्स में हार्ट इमोजी बनाई है जिसका एशा ने भी हार्ट इमोजी के साथ जवाब दिया।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by ESHA DHARMENDRA DEOL (@imeshadeol)

    Esha

    यह भी पढ़ें- Border 2 Teaser: धर्मेंद्र के जाने के बाद भी मजबूत है Sunny Deol-एशा देओल का रिश्ता, बॉर्डर 2 के टीजर पर लुटाया प्यार

    सौतेले भाई-बहन में अटूट प्यार

    बता दें कि एशा देओल, धर्मेंद्र और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) की बेटी हैं, जबकि बॉबी धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) के बेटे हैं। अलग-अलग रहने के बावजूद एशा और बॉबी का एक-दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड है। कई मौकों पर दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं।

    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

    आज धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस (Ikkis) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जिसमें पूरा देओल परिवार पहुंचा था। इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल निभा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Video: Dharmendra की प्रेयर के बाद Esha Deol को आई पापा की याद, शेयर की प्रकाश कौर की अनदेखी तस्वीरें