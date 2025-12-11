Language
    Dharmendra की प्रेयर मीट में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, कहा- 'हमारा प्यार सच्चा था...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    धर्मेंद्र के निधन के कुछ सप्ताह बाद, उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस सभा में ...और पढ़ें

    Hero Image

    हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कुछ सप्ताह बाद, उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमामालिनी ने नई दिल्ली में उनकी याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्रार्थना सभा के दौरान, हेमा ने अपनी दो बेटियों ईशा और अहानादेओल के साथ धर्मेंद्र और उनके द्वारा जिए गए शाही जीवन के बारे में बात की।

     हेमा मालिनी ने दिल्ली में रखी थी प्रार्थना सभा

    इस प्रार्थना सभा में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू जैसी कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। प्रार्थना सभा में हेमामालिनी ने अपने दिवंगत पति के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक भाषण दिया और बताया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे और अपने सभी बच्चों से प्यार करते थे।

    हेमा ने धर्मेंद्र को बताया जीवनसाथी

    हेमा मंच पर खड़ी नजर आईं, जबकि उनकी बेटियां ईशा देओल और अहानादेओल दोनों नीचे खड़े होकर मां की बातों को ध्यान से सुन रही थीं। हेमा ने कहा, "जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवनसाथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था, तो हम किसी भी परिस्थिती का सामना करने की हिम्मत थी। हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवनसाथी बने। वो मेरे लिए लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर शान, हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे।"

     मेरी बेटियों को बहुत प्यार दिया - हेमा

     
     
     
    उन्होंने कहा, "मेरे हर निर्णय में उनकी सम्मति रही। मेरी दोनों बेटियां, ईशा और अहाना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने। बहुत प्यार दिया, और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई। हमारे पांच पोते-पोतियां, उनके लिए बहुत प्यारे नानू बनकर... बहुत प्यार करते धरम जी उन्हें देखकर इतने खुश हो जाते थे। हमसे कहते हैं कि ये हमारी एक सुंदर फूलवाड़ी है जिसे प्यार और सहज कर रखना है।

