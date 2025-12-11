Dharmendra की प्रेयर मीट में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, कहा- 'हमारा प्यार सच्चा था...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कुछ सप्ताह बाद, उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेमामालिनी ने नई दिल्ली में उनकी याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। प्रार्थना सभा के दौरान, हेमा ने अपनी दो बेटियों ईशा और अहानादेओल के साथ धर्मेंद्र और उनके द्वारा जिए गए शाही जीवन के बारे में बात की।

हेमा मालिनी ने दिल्ली में रखी थी प्रार्थना सभा इस प्रार्थना सभा में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू जैसी कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। प्रार्थना सभा में हेमामालिनी ने अपने दिवंगत पति के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक भाषण दिया और बताया कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे और अपने सभी बच्चों से प्यार करते थे।