Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी होस्ट करेंगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, दिल्ली में कब और कहां होगी प्रार्थना सभा
Dharmemdra Prayer Meet: बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया। जिसके बाद सनी और बॉबी देओल ने मुंबई में लीजेंडरी एक्टर की प्रा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे देओल परिवार धर्मेंद्र के जाने के दुख से उबर रहा है, लेजेंडरी एक्टर की जिंदगी और विरासत को याद करने के लिए याद में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। मुंबई में सनी देओल और बॉबी देओल के द्वारा प्रार्थना सभ कराए जाने के कुछ दिनों बाद, अब हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना धर्मेंद्र को श्रद्धाजलि देने के लिए नई दिल्ली में एक और प्रार्थना सभा करने वाली हैं।
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री और लाखों फैंस दुख में डूब गए। उनके अंतिम संस्कार के बाद, 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक प्रार्थना सभा हुई, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। उसी दिन, हेमा मालिनी ने भी अपने मुंबई वाले घर पर एक अलग प्रार्थना सभा की।
सोनू निगम ने धर्मेंद्र के फेवरेट गाने गाकर दिया था ट्रिब्यूट
श्रद्धांजलि का अंत सोनू निगम के एक म्यूजिकल सेगमेंट से हुआ, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के कुछ सबसे पसंदीदा गाने गाए, जिनमें 'आ जा जाने वाले', 'रहे ना रहे हम', 'आज मौसम बड़ा बेईमान है', और 'अपने तो अपने होते हैं' शामिल हैं। सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, विद्या बालन, आर्यन खान, विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय जैसे कई सितारे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जहां कई लोग ताज लैंड्स एंड गए, वहीं कुछ ने हेमा मालिनी से उनके मुंबई स्थित घर पर जाकर पर्सनली अपनी संवेदनाएं जताईं। महिमा चौधरी, फरदीन खान और सुनीता आहूजा, अपने बेटे यशवर्धन के साथ, उन लोगों में शामिल थे जो एक्ट्रेस से प्राइवेट तौर पर मिले।
हेमा मालिनी ने किया गीता पाठ
दिल्ली प्रेयर मीट से पहले, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में अपने घर पर गीता पाठ भी किया। इस बीच, सनी देओल और बॉबी देओल ने आज, 8 दिसंबर को घर पर फैंस के साथ धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन मनाया।
दिल्ली में कब और कहां होगी धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल, भरत तख्तानी, वैभव वोहरा के साथ, 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए एक प्रेयर मीट होस्ट करेंगी।
पहली प्रेयर मीट, जो 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई थी, देओल परिवार ने होस्ट की थी और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से भारी भीड़ देखी गई। एंट्री पर, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, हाथ जोड़कर खड़े थे।
