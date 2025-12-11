Language
    अधूरी रह गई धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा, दूसरी पत्नी Hema Malini ने प्रेयर मीट में खोला राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके निधन के करीब 18 दिन बाद नई दिल्ली में दूसरी पत्नी हेमा मालिनी  द्वारा प्रेयर मीट का आयोजन किया ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र और हेमा मालिनी (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गुरुवार दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र लिए उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की तरफ से प्रार्थन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के गृहमंत्री अमित शाह सहित राजनीति और सिनेमा के कई दिग्गज मौजूद रहे। अपनी बेटी और एक्ट्रेस ऐशा देलोल संग मिलकर हेमा ने इस प्रेयर मीट को होस्ट किया।

    अपने पति धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए हेमा मालिनी ने एक भावुक करने वाली स्पीच भी दी। इस दौरान हेमा ने धरम जी आखिरी इच्छा को लेकर भी बड़ा खुलासा किया कि वह एक आखिरी काम पूरा करना चाहते थे, जो उनके जाने से अधूरा रह गया। 

    अधूरा रही धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा

    24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया था। बढ़ती उम्र की समस्याओं के चलते अभिनेता ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा-हमेशा लिए अलविदा कहा दिया। धर्मेंद्र के जाने से हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हुआ। 6 दशक से लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाले धर्मेंद्र की याद में 11 दिसंबर को दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ऐशा देओल ने एक प्रार्थना सभा को आयोजित किया, जिसमें तमाम दिग्गजों ने वेटरन एक्टर को श्रद्धांजलि दी।

    dharmendra

    इस दौरान हेमा मालिनी ने अपनी स्पीच में धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा को लेकर खुलकर बात की। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपने भाषण में कहा- 

    HEMAMALINI

    "जीवन के आखिरी समय में वह (धर्मेंद्र) उर्दू शायरी लिखना शुरू कर चुके थे। हर कोई जानता है कि उनको शुरुआत से ही शेरों-शायरी का शौक था। उर्दू शायरियां लिखना एक तरह से उनका एक नया जुनून बन गया था। हम सब इससे अवगत थे और मैंने उन्हें खासतौर पर इसको लेकर एक किताब लिखकर प्रकाशित करने की सलाह दी, जिसे जानकर वह उत्साहित थे। लेकिन अफसोस उनका सफर ये काम पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया।'' इसके अलावा हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग बिता अपने जीवन को सबसे खास यादगार बताया।

    टूट गया हेमा का दिल

    धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट शेयर किए थे। जिनमें वह भावुक नजर आई और उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के जाने से उनका दिल टूट गया है। उन्हें पूरी जिंदगी अपने हमसफर की कमी खलेगी। 

