पति धर्मेंद्र के जन्मदिन पर Hema Malini का भावुक पोस्ट, छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी पापा को किया याद
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स उन्हें याद कर रहे हैं। इस मामले में भला उनका परिवार कैसे पीछे रह सकता है। सनी देओल और ऐशा देओल के बाद अब धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उन्हें बर्थडे विश किया है।
इसके अलावा हिंदी सिनेमा के ही-मैन के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल ने भी सोशल मीडिया पर अपने पिता के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। आइए जानते हैं कि हेमा और बॉबी ने धरम जी को याद करते हुए क्या-क्या लिखा है-
हेमा और बॉबी ने धर्मेंद्र को किया याद
हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ अनसीन तस्वीरों को शेयर किया है और ट्वीट में धरम जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हेमा ने लिखा है- ''जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार दिल, तुम गए हुए और मेरा दिल टूटे हुए दो हफ्तों से ज्यादा का समय बीत गया है।
अब मैं कोशिश कर रही हूं, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ने की और फिर से जीवन की शुरुआत एक दूसरे के साथ बिताए प्यार भरे लम्हों की यादों को लेकर कर रही हूं। हमारी दोनों बेटियां हमारे प्यार की निशानी हैं। मेरी प्रार्थन है कि ईश्वर आपको शांति और हर खुशियां दें। मेरे प्यार तुमको जन्मदिन की शुभकानाएं एक बार फिर से।"
हेमा मालिनी के साथ-साथ बॉबी देओल ने भी अपने पिता धर्मेंद्र को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए याद किया है। बॉबी ने अपने पिता के अंदाज में एक खूबसूरत कविता को लिखा है, जिसमें उन्होंने धरम जी के व्यक्तित्व और जीवन के सार को शामिल रखा है।
24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन
बीते 24 नवंबर को बढ़ती उम्र की समस्याओं के चलते धर्मेंद्र का निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा के इस वेटरन एक्टर ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।
