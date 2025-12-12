Video: Dharmendra की प्रेयर के बाद Esha Deol को आई पापा की याद, शेयर की प्रकाश कौर की अनदेखी तस्वीरें

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिवार वालों ने उनके लिए एक प्रेयरमीट रखी थी। हेमामालिनी ने दिल्ली में अलग से दूसरी बार उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया था। इसमें कई पॉलिटिकल व्यक्ति भी शामिल हुए थे।

ईशा देओल ने शेयर की अनदेखी तस्वीर वहीं इस खास मौके पर उनकी बेटी ईशा ने उन्हें श्रद्धांजलिअर्पितकरतेहुए, एक वीडियो शेयर किया है। यहवीडियो उनके पिता की फिल्मों और गानोंकी अलग-अलग क्लिप्स से भरा हुआ है। इसमें ईशा और आहना की शादी सहित उनके परिवार के निजी पलों को भी दिखाया गया है। साथ ही इसमें कुछ खास तस्वीरें भी शामिल की गई हैं जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्च ेसनी, बॉबी, विजेता और अजीतादेओलभी नजर आ रहे हैं। वीडियो को अनिल शर्मा प्रोडक्शन ने तैयार किया है।