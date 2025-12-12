Video: Dharmendra की प्रेयर के बाद Esha Deol को आई पापा की याद, शेयर की प्रकाश कौर की अनदेखी तस्वीरें

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। उनके परिवार ने उनके लिए अलग-अलग प्रेयर मीट रखीं, जिसमें हेमा मालिनी ने दिल्ली में ...और पढ़ें

    ईशा देओल ने शेयर की अनदेखी तस्वीर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिवार वालों ने उनके लिए एक प्रेयरमीट रखी थी। हेमामालिनी ने दिल्ली में अलग से दूसरी बार उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया था। इसमें कई पॉलिटिकल व्यक्ति भी शामिल हुए थे।

     ईशा देओल ने शेयर की अनदेखी तस्वीर

    वहीं इस खास मौके पर उनकी बेटी ईशा ने उन्हें श्रद्धांजलिअर्पितकरतेहुए, एक वीडियो शेयर किया है। यहवीडियो उनके पिता की फिल्मों और गानोंकी अलग-अलग क्लिप्स से भरा हुआ है। इसमें ईशा और आहना की शादी सहित उनके परिवार के निजी पलों को भी दिखाया गया है। साथ ही इसमें कुछ खास तस्वीरें भी शामिल की गई हैं जिसमें धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्च सनी, बॉबी, विजेता और अजीतादेओलभी नजर आ रहे हैंवीडियो को अनिल शर्मा प्रोडक्शन ने तैयार किया है

    Dharmendra (13)


     परिवार ने रखी थी अलग-अलग प्रेयर मीट

    इस श्रद्धांजलि में दिग्गज दिलीप कुमार की भी एक क्लिप है, जिसमें वह एक पुरस्कार समारोह में धर्मेंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब परिवार के दोनों पक्षों ने धर्मेंद्र की याद में अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित कीं। पहली प्रेयरमीट सनी और बॉबीदेओल ने रखी थी।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by ESHA DHARMENDRA DEOL (@imeshadeol)

     वीडियो में दिखा 'इक्कीस' का सीन

    वीडियो का समापन धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस के एक सीन से हुआ जोकि धर्मेंद्र की ऑन-स्क्रीन अंतिम मूवी है। इसमें उनके वॉयसओवर के साथ जीवन की नाजुक प्रकृति को दर्शाया गया। उनका डायलॉग है, "जिंदगी बिल्कुल बर्फ की तरह की तरह ही तो है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है। पर कमबख्त जितनी देर रहती है बड़ी खुबसूरत लगती है मगर, इसे हार जाना ही तो है।"

    हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं। इससे पहले धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थीप्रकाश और धर्मेंद्र का विवाह 1954 में हुआ था, जिनसे उनके चार बच्चे हैं - सनी, बॉबी, विजेता और अजीता हैंहेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं - ईशा और अहाना हैं।

