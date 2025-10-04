'उन्हें ऑफर्स मिल रहे हैं लेकिन...' Bobby Deol ने बड़े बेटे के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर किया बड़ा खुलासा

धर्मेंद्र सनी देओल और बॉबी देओल के बाद उनकी तीसरी जेनरेशन यानी सनी के बेटों करण और राजवीर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अब बॉबी देओल के बड़े बेटे आर्यमन देओल (Aryaman Deol) सिनेमा में कदम रखेंगे या नहीं इस बारे में एनिमल एक्टर ने खुलकर बात की है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह सिनेमा पर कपूर, खान और बच्चन का दबदबा रहा है, उसी तरह देओल परिवार ने भी अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। पहले धर्मेंद्र आए और इंडस्ट्री में पैर जमाया। फिर उनके बड़े बेटे सनी देओल (Sunny Deol) ने अलग पहचान हासिल की। फिर बॉबी देओल (Bobby Deol) आए और फिर उनकी बहन एशा देओल ने लाइमलाइट बटोरी।

देओल परिवार के तीसरे जेनरेशन ने भी बॉलीवुड में नाम कमाने की कोशिश की लेकिन सनी के बेटे करण और राजवीर देओल का करियर खास नहीं चल पाया। खैर, अब करण और राजवीर के बाद उनके एक और भाई यानी की आर्यमन देओल (Aryaman Deol) बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे या नहीं, इस बात का खुलासा उनके पिता बॉबी ने किया है।