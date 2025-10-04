'उन्हें ऑफर्स मिल रहे हैं लेकिन...' Bobby Deol ने बड़े बेटे के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर किया बड़ा खुलासा
धर्मेंद्र सनी देओल और बॉबी देओल के बाद उनकी तीसरी जेनरेशन यानी सनी के बेटों करण और राजवीर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अब बॉबी देओल के बड़े बेटे आर्यमन देओल (Aryaman Deol) सिनेमा में कदम रखेंगे या नहीं इस बारे में एनिमल एक्टर ने खुलकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह सिनेमा पर कपूर, खान और बच्चन का दबदबा रहा है, उसी तरह देओल परिवार ने भी अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। पहले धर्मेंद्र आए और इंडस्ट्री में पैर जमाया। फिर उनके बड़े बेटे सनी देओल (Sunny Deol) ने अलग पहचान हासिल की। फिर बॉबी देओल (Bobby Deol) आए और फिर उनकी बहन एशा देओल ने लाइमलाइट बटोरी।
देओल परिवार के तीसरे जेनरेशन ने भी बॉलीवुड में नाम कमाने की कोशिश की लेकिन सनी के बेटे करण और राजवीर देओल का करियर खास नहीं चल पाया। खैर, अब करण और राजवीर के बाद उनके एक और भाई यानी की आर्यमन देओल (Aryaman Deol) बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे या नहीं, इस बात का खुलासा उनके पिता बॉबी ने किया है।
पिता की तरह बॉलीवुड में आएंगे आर्यमन
आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सुर्खियां बटोर रहे अजय तलवार उर्फ बॉबी देओल ने हाल ही में अपने बेटे आर्यमन के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बड़ा राज खोला है। वह अपने पिता की तरह सिनेमा में कदम रखने की सोच रहे हैं या नहीं, इसका खुलासा उन्होंने कर दिया है। दरअसल, आर्यमन का बॉलीवुड में आने का सपना है। जी हां, वह जल्द ही इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं।
आर्यमन के बॉलीवुड डेब्यू पर बोले बॉबी
बॉबी देओल ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में रिवील किया है कि आर्यमन अपने दादा, ताऊ और पिता की तरह सिनेमा में आना चाहते हैं लेकिन उससे पहले वह ट्रेनिंग करके तैयारी कर रहे हैं। अभिनेता ने कहा, "वह काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें तैरना सीखे बिना समुद्र के बीच में नहीं फेंकना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह पहले इस कला को समझे और फिर अपना पहला कदम उठाए। इसलिए वह खुद पर काम कर रहे हैं।"
फिलहाल, बॉबी देओल को इन दिनों द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए तारीफें मिल रही हैं। सीरीज में उन्होंने अजय तलवार की भूमिका निभाई है। सीरीज का निर्देशन शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ने की है।
