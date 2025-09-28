Language
    पहली बार पर्दे पर दिखी Bobby Deol और अभय देओल की जोड़ी, सनी देओल का कैमियो है मजेदार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:28 PM (IST)

    Deol Brothers In One Frame पहली बार बॉबी देओल और अभय देओल ने एक साथ स्क्रीन शेयर की है। उनका ये नया प्रोजेक्ट काफी मजेदार है और इसे और भी खास बनाता है उनके बड़े भाई सनी देओल का कैमियो। देओल ब्रदर्स पहली बार किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आए हैं। देखें क्या है ये क्रिएटीव प्रोजेक्ट?

    पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आए बॉबी और अभय देओल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल और अभय देओल आखिरकार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर लोग दोनों को एक साथ देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट में साथ में काम किया है और यह काफी मजेदार है। इसका खास ट्विस्ट देखकर आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें उनके बड़े भाई और एक्शन हीरो सनी देओल ने भी शानदार कैमियो किया है।

    बॉबी और अभय देओल ने पहली बार की स्क्रीन शेयर

    बॉबी और अभय कजिन ब्रदर्स हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम नहीं किया है। लेकिन हाल ही में एक प्रोजेक्ट में उन्होंने एक साथ स्क्रीन शेयर की जो उनके फैंस के लिए एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यह प्रोजेक्ट है CRED का विज्ञापन।

    रविवार को जारी हुए इस विज्ञापन को बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें बॉबी और अभय एनिमेटेड मुर्गियों में बदल गए हैं और CRED ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं और कह रहे हैं, 'आज ही CRED पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें और हर जगह सोने के सिक्के जीतें'।

    सनी पाजी का कैमियो

    इस विज्ञापन का मजा दोगुना हो जाता है जब सनी देओल का कैमियो होता है। बॉबी और अभय दोनों अजीबोगरीब तरीके से सोने के सिक्कों के ढेर में बदल जाते हैं, जैसे ही देओल इस अजीबोगरीब स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, विज्ञापन की प्रोडक्शन टीम का एक सदस्य गर्व से दावा करता है कि उन्होंने इसे एआई की मदद से अंजाम दिया है। बॉबी कंफ्यूजन में अभय की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, 'किसको फोन लगा रहा है?' इस पर अभय जवाब देते हैं, 'भैया'। बॉबी ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'बड़े भैया इंदिरानगर पहुंच गए हैं'।

    बॉबी देओल फिलहाल आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता का आनंद उठा रहे हैं। वहीं सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 है जिसमें उनके साथ दिलजीत दोसांझ भी हैं। 

