पहली बार पर्दे पर दिखी Bobby Deol और अभय देओल की जोड़ी, सनी देओल का कैमियो है मजेदार

Deol Brothers In One Frame पहली बार बॉबी देओल और अभय देओल ने एक साथ स्क्रीन शेयर की है। उनका ये नया प्रोजेक्ट काफी मजेदार है और इसे और भी खास बनाता है उनके बड़े भाई सनी देओल का कैमियो। देओल ब्रदर्स पहली बार किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आए हैं। देखें क्या है ये क्रिएटीव प्रोजेक्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल और अभय देओल आखिरकार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर लोग दोनों को एक साथ देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट में साथ में काम किया है और यह काफी मजेदार है। इसका खास ट्विस्ट देखकर आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें उनके बड़े भाई और एक्शन हीरो सनी देओल ने भी शानदार कैमियो किया है।

बॉबी और अभय देओल ने पहली बार की स्क्रीन शेयर बॉबी और अभय कजिन ब्रदर्स हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम नहीं किया है। लेकिन हाल ही में एक प्रोजेक्ट में उन्होंने एक साथ स्क्रीन शेयर की जो उनके फैंस के लिए एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यह प्रोजेक्ट है CRED का विज्ञापन।

रविवार को जारी हुए इस विज्ञापन को बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें बॉबी और अभय एनिमेटेड मुर्गियों में बदल गए हैं और CRED ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं और कह रहे हैं, 'आज ही CRED पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करें और हर जगह सोने के सिक्के जीतें'।