Dharmendra ने पहले फैन को जमकर पीटा, फिर घर बुलाकर की खातिरदारी... Bobby Deol ने बताया चौंकाने वाला किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉबी देओल इन दिनों आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में अभिनेता ने अपने स्टार पिता धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों धर्मेंद्र ने अपने फैन को जमकर पीट दिया था और फिर खुद घर बुलाकर खाना खिलाया था।

धर्मेंद्र अपने समय के सुपरस्टार थे। बड़े पर्दे पर एक्शन और रोमांस के दम पर उन्हें सिनेमा का ही-मैन बुलाया जाता था। उम्दा कलाकार होने के चलते उस वक्त उनकी फैन-फॉलोइंग भी काफी तगड़ी हुआ करती थी। लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हुआ करते थे। वह भी अपने फैंस को अच्छे से ट्रीट करते थे। मगर क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र ने एक बार अपने फैन को बुरी तरह पीट दिया था।

गुस्से में फैन को पीट देते थे धर्मेंद्र राज शमानी के साथ बातचीत में बॉबी देओल ने रिवील किया है कि धर्मेंद्र किसी को भी स्पेशल फील कराने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन जब कोई मिसबिहेव करता था तो वह उन्हें छोड़ते थे। बकौल अभिनेता, "उन्होंने कभी किसी को खास न होने का एहसास नहीं होने दिया। वे जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें बहुत खास महसूस कराते हैं। वे उन्हें बहुत सम्मान और प्यार देते हैं और यह एक रेयर क्वालिटी है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रशंसकों ने बेवकूफी की, तो उन्होंने उन्हें पीटा है।"

Photo Credit - Instagram मारने के बाद फैन की करते थे खातिरदारी बॉबी देओल ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, "जब नए फैंस आते हैं, तो वे नहीं जानते कि उनसे कैसे बात करनी है। वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे कुछ बेवकूफी भरी बात कह सकते हैं या बुरा बर्ताव कर सकते हैं और मैं वहां खड़ा यह सब देख रहा था, सोच रहा था, ‘मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं?’ आखिर में वह आदमी उनके पैरों पर गिर गया और बोला, ‘सर, मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए।’ मेरे पापा भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस प्रशंसक ने शायद कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा।"