'मिल गई...' इस OG डांसर को Ba***ds of Bollywood के गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' में मोना सिंह ने किया रिप्लेस
बॉबी देओल राघव जुआल और लक्ष्य लालवानी स्टारर The Ba***ds of Bollywood को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। सीरीज के क्लाइमेक्स में मोना सिंह को बॉबी देओल के साथ दुनिया हसीनों का मेला गाने पर डांस करते दिखाया गया है। इस गाने में VFX का इस्तेमाल करके मोना सिंह का चेहरा लगाया गया है। हमने आपके लिए असली डांसर का नाम खोज निकाला है।
एंटरटेमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉबी देओल, राघव जुआल और लक्ष्य लालवानी स्टारर The Ba***ds of Bollywood को क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। इस सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है।
28 साल बाद अचानक वायरल हुआ गाना?
वैसे तो सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत गजब था लेकिन आखिरी एपिसोड में जो ट्विस्ट दिखाया गया है उसपर तो सीटियां बजनी चाहिए। इस क्लाइमेक्स में मोना सिंह को बॉबी देओल के साथ आईकॉनिक गाने दुनिया हसीनों का मेला पर डांस करते हुआ दिखाया गया है। ये पॉपुलर गाना गुप्त मूवी से है। इस सीरीज के बाद से लोग यूट्यूब पर जाकर दोबारा से उस गाने को खोज रहे हैं। 28 साल बाद अचानक ही गाना फिर से वायरल हो गया है। फैंस को सबसे ज्यादा हैरानी इसलिए हुई क्योंकि इसमें मोना सिंह को डांस करते दिखाया गया है जबकि गुप्त मूवी में वो नहीं थीं।
VFX से किया गया पूरा खेल
इस दृश्य को दिलचस्प और रोचक बनाने के लिए आर्यन खान ने 1997 की फिल्म के ओरिजनल गाने का इस्तेमाल किया और वीएफएक्स का उपयोग करके दो मेन डांसर्स में से एक की जगह मोना सिंह का फेस लगा दिया गया।
जब से यह शो ऑनलाइन आया है दर्शकों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि क्या मोना सिंह वास्तव में ओरिजनल गाने में थीं या शो के लिए इसमें बदलाव किया गया था। हम आपके लिए इसका उत्तर ढूंढ़ लाए हैं।
इन गानों में भी आ चुकी हैं नजर
यह साफ हो गया है कि मोना सिंह को गुप्त गाने में द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड के लिए VFX का इस्तेमाल करके जोड़ा गया था, लेकिन गाने की असली डांसर कौन है? गाने के द बैड्स ऑफ बॉलीवुड वर्ज़न में मोना सिंह ने जिस ओजी डांसर की जगह ली है, वह भानु खान हैं। 90 के दशक में लोकप्रिय रही भानु खान ने "दुनिया हसीनों का मेला" में बॉबी देओल के साथ डांस करने के अलावा उस दशक के कई अन्य चार्टबस्टर्स में जगह बनाई। इसमें राजा हिंदुस्तानी (1996) से आमिर खान के साथ "तेरे इश्क में नाचेंगे", मिथुन चक्रवर्ती की दलाल (1993) से "गुटुर गुटूर", गुमराह (1993) से संजय दत्त के साथ "राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया" और दीपक तिजोरी की सरहद (1995) से दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी शामिल हैं।
