बॉबी देओल राघव जुआल और लक्ष्य लालवानी स्टारर The Ba***ds of Bollywood को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। सीरीज के क्लाइमेक्स में मोना सिंह को बॉबी देओल के साथ दुनिया हसीनों का मेला गाने पर डांस करते दिखाया गया है। इस गाने में VFX का इस्तेमाल करके मोना सिंह का चेहरा लगाया गया है। हमने आपके लिए असली डांसर का नाम खोज निकाला है।

एंटरटेमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉबी देओल, राघव जुआल और लक्ष्य लालवानी स्टारर The Ba***ds of Bollywood को क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। इस सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। 28 साल बाद अचानक वायरल हुआ गाना? वैसे तो सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत गजब था लेकिन आखिरी एपिसोड में जो ट्विस्ट दिखाया गया है उसपर तो सीटियां बजनी चाहिए। इस क्लाइमेक्स में मोना सिंह को बॉबी देओल के साथ आईकॉनिक गाने दुनिया हसीनों का मेला पर डांस करते हुआ दिखाया गया है। ये पॉपुलर गाना गुप्त मूवी से है। इस सीरीज के बाद से लोग यूट्यूब पर जाकर दोबारा से उस गाने को खोज रहे हैं। 28 साल बाद अचानक ही गाना फिर से वायरल हो गया है। फैंस को सबसे ज्यादा हैरानी इसलिए हुई क्योंकि इसमें मोना सिंह को डांस करते दिखाया गया है जबकि गुप्त मूवी में वो नहीं थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब से यह शो ऑनलाइन आया है दर्शकों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि क्या मोना सिंह वास्तव में ओरिजनल गाने में थीं या शो के लिए इसमें बदलाव किया गया था। हम आपके लिए इसका उत्तर ढूंढ़ लाए हैं।