    28 साल पुराना Bobby Deol का ट्रेंडिंग गाना निकला कॉपी, जापानी एल्बम की धुन सुनकर बोलेंगे बाप रे बाप?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    बॉबी देओल एनिमल के बाद एक बार फिर से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर छाए हुए हैं। इस वेब सीरीज में उनकी 28 साल पुरानी फिल्म गुप्त के गाने दुनिया हसीनों का मेला ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। हालांकि अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की धुन जापानी गाने से ली गई है।

    कॉपी है बॉबी देओल के गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' गाने की धुन/ फोटो- Youtube

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में अपनी सेकंड पारी में बॉबी देओल एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं। हीरो के रूप में उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिला ही, लेकिन विलेन के रूप में भी लोग उन्हें जमकर सराह रहे हैं। एनिमल और साउथ फिल्मों के बाद इन दिनों वह आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेटफ्लिक्स (Netflix) पर प्रसारित इस बॉलीवुड ड्रामा सीरीज में अजय तलवार का किरदार निभा रहे बॉबी देओल के 90 के उस दौर को भी दिखाया गया है, जहां काजोल और मनीषा कोइराला स्टारर गुप्त फिल्म में उन्होंने 'दुनिया हसीनों का मेला' पर डांस किया था। गुप्त फिल्म का ये पार्टी सॉन्ग इस वक्त ट्रेंडिंग बना हुआ है। जिस गाने पर इस वक्त लाखों लोग बॉबी देओल की तरह झूम रहे हैं, क्या आपको पता है कि इस गाने की धुन जापानी  सॉन्ग से कॉपी की गई है। 

    इस जापानी गाने से ली गई 'दुनिया हसीनों का मेला' की धुन

    बॉबी देओल और काजोल की साइकोलॉजिकल ड्रामा की रिलीज से 7 साल पहले ये जापानी सिंगर्स ने ये धुन तैयार कर दी थी। IMDB की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1997 में फिल्म 'गुप्त' में फिल्माया गया गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' गाने की धुन जापानी गाने 'कोजिकी' से लिया गया है, जो 1990 में रिलीज हुआ था। 

    credit- Kitaro

    90 के दशक में इस गाने को जापानी कलाकार कितारो ने गाया था, जो एल्बम 'कोजिकी' का है। अगर आप ओरिजिनल जापानी गाने की बांसुरी और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सुनकर बॉबी देओल की फिल्म का गाना सुनेंगे तो उसमें आपको काफी सिमिलैरिटी दिखाई देंगी। संगीतकार विजू शाह ने इस गाने के संगीत के लिए किटारो के 'मात्सुरी' गीत से इंस्पायर होकर ये बॉलीवुड गाना बनाया था। गाने के लिरिक्स कॉपी नहीं हैं, लेकिन इसकी धुन जापानी गाने से काफी मिलती जुलती है। 

    credit- Shemaroo Filmi Gaane

    दुनिया हसीनों को मेला Youtube पर बन चुका है ट्रेंडिंग 

    ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म की धुन किसी विदेशी गाने से मिलती जुलती है। इससे पहले भी कई मेकर्स पर गाना कॉपी करने के आरोप बॉलीवुड में लगते रहे हैं। फिलहाल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आने के बाद एक बार फिर से बॉबी देओल का ये गाना लोगों की जुबान पर आ गया है, इसे 5 मिलियन से ज्यादा Youtube पर व्यूज मिल चुके हैं। 

    आर्यन खान की सीरीज में गुप्त फिल्म के इस गाने को फिल्माते हुए ओरिजिनल जूनियर आर्टिस्ट की जगह मोना सिंह को डाल दिया गया था, जिसका अजय तलवार के साथ अफेयर दिखाया गया है। 

