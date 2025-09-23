28 साल बाद Bobby Deol के इस पॉपुलर गाने ने तोड़ा रिकॉर्ड, इतने व्यूज के साथ 4 दिन में मचाया Youtube पर गदर

बॉलीवुड में दूसरी पारी की शुरुआत हो तो बिल्कुल बॉबी देओल की तरह। एनिमल में अबरार बनकर छाने वाले धर्मेंद्र के लाडले इन दिनों आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच ही उनका 28 साल पुराना गाना भी जमकर वायरल हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉबी देओल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन पर लड़कियां 90 के दशक में दिल हार बैठती थीं। उन्होंने बिच्छु, गुप्त और बरसात जैसी कई सुपरहिट फिल्में भी दी। बॉबी की फिल्मों की कहानी को जितना पसंद किया जाता था, उतने ही पॉपुलर उनकी मूवीज में फिल्माए गए गाने हैं।

उन्हीं की 28 साल पहले रिलीज हुई एक फेमस फिल्म का गाना पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। जिसने एक बार फिर से स्पॉटिफाई से लेकर Youtube पर तहलका मचा दिया है। गाने को 28 साल बाद भी इतने व्यूज मिले हैं, जिसकी कल्पना फैंस ने की भी नहीं होगी।

बॉबी देओल के इस गाने को मिले ताबड़तोड़ व्यूज बॉबी देओल के जिस गाने की बात हो रही है, वह साल 1997 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' का गाना है, जिसमें उनके साथ मनीषा कोइराला और काजोल मुख्य भूमिका में थीं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर इस मूवी में काजोल ने नेगेटिव शेड निभाया था, जो परेश रावल की बेटी बनी हैं और बचपन के दोस्त साहिल सिन्हा (Bobby Deol) से बहुत प्यार करती हैं।

लगातार ट्रेंडिंग बना हुआ है 'दुनिया हसीनों का मेला' बॉबी देओल के गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दोबारा देखकर फैंस के चेहरे पर एक अलग खुशी आ गई है। इस गाने ने यूट्यूब पर आते ही 5 मिलियन से ज्यादा फ्रेश व्यूज पा लिए हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई पर भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है।