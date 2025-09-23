Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    28 साल बाद Bobby Deol के इस पॉपुलर गाने ने तोड़ा रिकॉर्ड, इतने व्यूज के साथ 4 दिन में मचाया Youtube पर गदर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:22 AM (IST)

    बॉलीवुड में दूसरी पारी की शुरुआत हो तो बिल्कुल बॉबी देओल की तरह। एनिमल में अबरार बनकर छाने वाले धर्मेंद्र के लाडले इन दिनों आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच ही उनका 28 साल पुराना गाना भी जमकर वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बॉबी देओल के गाने ने Youtube पर मचाया धमाल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉबी देओल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं, जिन पर लड़कियां 90 के दशक में दिल हार बैठती थीं। उन्होंने बिच्छु, गुप्त और बरसात जैसी कई सुपरहिट फिल्में भी दी। बॉबी की फिल्मों की कहानी को जितना पसंद किया जाता था, उतने ही पॉपुलर उनकी मूवीज में फिल्माए गए गाने हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्हीं की 28 साल पहले रिलीज हुई एक फेमस फिल्म का गाना पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। जिसने एक बार फिर से स्पॉटिफाई से लेकर Youtube पर तहलका मचा दिया है। गाने को 28 साल बाद भी इतने व्यूज मिले हैं, जिसकी कल्पना फैंस ने की भी नहीं होगी। 

    बॉबी देओल के इस गाने को मिले ताबड़तोड़ व्यूज 

    बॉबी देओल के जिस गाने की बात हो रही है, वह साल 1997 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' का गाना है, जिसमें उनके साथ मनीषा कोइराला और काजोल मुख्य भूमिका में थीं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर इस मूवी में काजोल ने नेगेटिव शेड निभाया था, जो परेश रावल की बेटी बनी हैं और बचपन के दोस्त साहिल सिन्हा (Bobby Deol) से बहुत प्यार करती हैं। 

    यह भी पढ़ें- Netflix पर आते ही मस्ट वॉच निकली 7 एपिसोड वाली सीरीज, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

    गुप्त के वैसे तो सभी गाने काफी लोकप्रिय हुए थे, लेकिन पार्टी सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला ने एक अलग धमाल उस दौर में भी मचाया था और Gen-Z के इस दौर में भी मचाया है। ये गाना जब 28 साल बाद आर्यन खान की 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज वेब सीरीज के क्लाइमेक्स में एक बार फिर से फिल्माया गया है। हालांकि, इस गाने से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जो इसका फ्लेवर था वही दिखा। 

    लगातार ट्रेंडिंग बना हुआ है 'दुनिया हसीनों का मेला'

    बॉबी देओल के गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दोबारा देखकर फैंस के चेहरे पर एक अलग खुशी आ गई है। इस गाने ने यूट्यूब पर आते ही 5 मिलियन से ज्यादा फ्रेश व्यूज पा लिए हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई पर भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है। 

    हालांकि, इस गाने के रिलीज में थोड़े बदलाव किए गए हैं। गाने में बैकग्राउंड डांसर की जगह आसमान की मां मोना सिंह को डाल दिया गया है। ओरिजिनल गाने में मोना सिंह नहीं थीं। इस गाने को 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अजय तलवार का किरदार निभा रहे बॉबी देओल की पुरानी यादों के तौर पर दिखाया गया है, जो एक फेमस एक्टर है। 

    यह भी पढ़ें- 28 साल बाद ट्रेंड में लौटा Bobby Deol का आइकॉनिक सॉन्ग, इस वजह से बना चर्चा का विषय