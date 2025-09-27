दूसरे एक्टर्स से जलने लगे थे Bobby Deol, अभिनेता ने बताया कैसे शराब की लत की वजह से डरने लगा था उनका परिवार

बॉबी देओल की बॉलीवुड में दूसरी पारी बेहद ही शानदार है। आश्रम और एनिमल के बाद अब वह नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में बॉबी देओल ने बताया कि शराब की लत ने उनकी जिंदगी में काफी अच्छे समय को खराब किया जिससे उनके परिवार में भी डर पैदा हो गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में रिलीज हुई आर्यन खान की सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में एक्टर बॉबी देओल को अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भरपूर सहारना मिल रही है। बीते कुछ समय से एक्टर अपनी शानदान एक्टिंग से लगातार लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने करियर के सबसे कठिन दौर में शराब की लत से जूझने के बारे में खुलकर बात की।

एक्टर ने एक पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान बताया कि कैसे अपने परिवार की वजह से उन्होंने शराब पीना छोड़ दी और अब इस बात को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शराब की लत "ड्रग्स से भी बदतर" क्यों है। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे उनका परिवार उनसे डरते हुए भी उस समय उनके साथ खड़ा रहा।

मुझसे डरता था मेरा परिवार- बॉबी बॉबी देओल ने बताया कि "मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। और अगर मैं उनकी आंखों में डर और उदासी देखता हूं... ऐसा नहीं है कि मैं रोज शराब पीता था, लेकिन जब भी पीता था, तो वे मुझसे डरते थे। उन्हें बस यह नहीं पता था कि मैं कैसा हो जाऊंगा। यह भयानक है"।

पत्नी संग भी करने लगे थे बदतमीजी इस दौरान एक्टर ने अपनी पत्नी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि, "सिर्फ आपके सबसे करीबी लोग ही आपके गुस्से और डार्क साइड को जानते हैं। मेरी पत्नी के लिए, मेरा वह डार्क साइड मेरा गुस्सा, बुरा व्यवहार करना और बेवकूफी भरी बातें कहना था।" इस दौरान बॉबी ने यह भी बताया कि आखिर किस बात से उन्हें शराब छोड़ने पर मजबूर किया।

इस वजह से छोड़ दी शराब बॉबी देओल ने कहा कि शराब आपके दिमाग को खराब कर देती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शराब आपको सच बोलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन यह सच नहीं है; यह आपके अंदर का दर्द है जो बाहर आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आपके सबसे करीबी लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्हें सहना पड़ता है और इसे समझना पड़ता है। यही वजह थी कि मैंने आखिरकार शराब छोड़ दी और इसे एक साल से ज्यादा हो गया है।"

सलमान खान और शाहरुख खान पर बोलें बॉबी इस दौरान बॉबी देओल ने अपने दौर के सुपरस्टार और आज के नए सुपरस्टार्स जैसे रणबीर-रणवीर के बारे में बात करते हुए, बॉबी देओल ने कहा कि उनकी सफलता की वजह उनका आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा, "मैंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह मेरे साथ क्या कर रही है। मैं दुनिया को मुझे गलत समझने और मेरी क्षमता को न पहचानने का दोष देता रहा। मुझे दूसरे एक्टर्स से जलन होती थी, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि वे सफल क्यों हो रहे हैं।

बेटे के शब्दों ने बदल दिया सबकुछ लोग उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे। सलमान खान और शाहरुख खान अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की वजह से ही आज सुपरस्टार हैं। आमिर खान, अक्षय कुमार, मेरे भाई, रणवीर और रणबीर भी।" एक्टर ने बताया कि एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे को कहते सुना कि 'तुम तो रोज काम पर जाती हो, लेकिन पापा घर पर ही बैठते हैं।' और इन शब्दों ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया।