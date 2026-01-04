Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पापा रणबीर के साथ Raha Kapoor ने की मस्ती, Alia Bhatt ने 2026 की पहली फैमिली फोटो की शेयर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद ही अपने परिवार के साथ न्यू ईयर (New Year) वेकेशन के लिए निकल गई थीं। अब आलिया ने अप ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आलिया भट्ट ने फैमिली फोटो की शेयर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का भले ही कोई पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट न हो, लेकिन उनकी पत्नी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी झलकियों से फैंस को सरप्राइज करना नहीं भूलती हैं।

    भले ही आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर फैमिली पोस्ट कम शेयर करती हैं, लेकिन जब भी कुछ अपलोड करती हैं, उसका इंटरनेट पर वायरल होना तय है। दीवाली और क्रिसमस पोस्ट के बाद से ही आलिया की न्यू ईयर फोटोज का इंतजार था। अब आखिरकार 4 दिन बाद एक्ट्रेस ने 2026 की पहली फोटो शेयर कर दी है, वो भी पति और बेटी के साथ।

    न्यू ईयर वेकेशन पर हैं आलिय-रणबीर

    परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद ही आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर के साथ न्यू ईयर वेकेशन के लिए मुंबई से रवाना हो गई थीं। हालांकि, वह घूमने कहां गईं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन एक्ट्रेस ने अपने वेकेशन से पहली फोटो शेयर की है।

    आलिया ने दिखाई साल की पहली तस्वीर

    4 जनवरी 2026 को आलिया भट्ट ने साल की पहली फोटो शेयर की है जिसमें वह अपने पति और बेटी के साथ मस्ती करती हुई दिख रही हैं। तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी बेटी को हवा में उछाल रहे हैं और आलिया लाडली को देख मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। समंदर के किनारे, सनसेट के बीच आलिया, रणबीर और राहा की ये फोटो फैंस का दिल जीत रही है। 

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

    इस तस्वीर को शेयर करते हुए आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा, "और तुम ऊपर जाओगी प्यार.. हैप्पी 2026।" यह तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है और फैंस जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- भाईजान की Battle of Galwan से डर गई 'अल्फा', क्लैश से बचने के लिए बदली रिलीज डेट

    रणबीर और आलिया का वर्क फ्रंट

    साल 2026 आलिया और रणबीर दोनों के लिए ही खास होने वाला है, क्योंकि दोनों की फिल्में रिलीज के लिए कतार में हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में कपल साथ में दिखाई देगा। वहीं इसी साल दीवाली पर एक्टर की पौराणिक मूवी रामायण रिलीज होने वाली है। 

    यह भी पढ़ें- क्या सच में खराब हुआ रणबीर-भंसाली का रिश्ता? Love & War की देरी का असली सच आया सामने