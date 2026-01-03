क्या सच में खराब हुआ रणबीर-भंसाली का रिश्ता? Love & War की देरी का असली सच आया सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर को फिल्म 'सांवरिया' से लॉन्च करने वाले संजय लीला भंसाली उनके साथ दूसरी बार काम करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर जल्द ही भंसाली की पीरियड ड्रामा 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं।

बीते दिनों खबर सामने आई थी कि कुछ क्रिएटिव इनपुट को लेकर भंसाली और रणबीर कपूर के बीच मतभेद हो गया है, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है। हालांकि, ये कितना सच है अब इसका खुलासा खुद 'लव एंड वॉर' की टीम से जुड़े इनसाइडर्स ने कर दिया है।

क्या सच में खराब हुआ है रणबीर-भंसाली का रिश्ता? लव एंड वॉर की ओरिजिनल रिलीज डेट 20 मार्च थी, जिसके बारे में खुद भंसाली ने पहले पोस्टर के साथ ही बता दिया था। हालांकि, अब फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ी है, जिसके बाद ये दावा किया गया था कि रणबीर कपूर के साथ-साथ रामायण के मेकर्स भी भंसाली के फैसले से नाराज हैं। हालांकि, अब मिड डे की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, लव एंड वॉर की रिलीज डेट को इसलिए पुश किया गया है, क्योंकि अभी टीम इस पर काम ही कर रही है। रणबीर और भंसाली के बीच कोई भी क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है।

दोनों के बीच नहीं हुआ है कोई भी झगड़ा फिल्म से जुड़े इनसाइडर ने आगे बताया कि फिल्म का पैचवर्क और VFX का काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये एक पीरियड फिल्म है। ,मूवी के कुछ सीन और म्यूजिकल पोर्शन भी अभी शूट होना है। टीम ने ये रणबीर और भंसाली के बीच मतभेद की खबरों को गलत बताते हुए कहा, "उनके बीच कोई अनबन नहीं है, ये लंबा और डिमांडिंग शूट है, जिसके लिए आलिया-रणबीर और विक्की तीनों पूरी तरह से कमिटेड हैं।"