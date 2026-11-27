परिसीमन और महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। यद्यपि उसके कुछ सहयोगी दलों ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दिए हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का रवैया यही बता रहा कि वह विरोध के रास्ते पर ही चलना पसंद करेगी। इसका पता कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के इस कथन से चलता है कि मोदी सरकार परिसीमन के बहाने सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए उसका पूरी ताकत से विरोध करने के इरादे भी जाहिर कर दिए। स्पष्ट है कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन आवश्यक है।

आखिर वह इसे क्यों विस्मृत कर रही है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से संसद से सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण कानून यह कहता था कि 2029 के आम चुनाव के पहले नई जनगणना आधारित परिसीमन के बाद नारी शक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। चूंकि जनगणना में देरी हो गई और 2029 के पहले उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होना संभव नहीं, इसलिए यदि महिला आरक्षण कानून लागू करने के वचन को पूरा करना है तो इस कानून में संशोधन के साथ इस आशय का विधेयक पारित करना आवश्यक है कि पिछली यानी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाए। कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है।