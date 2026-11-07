सुख, शांति, समृद्धि के साथ वैभव की आकांक्षा के सबसे बड़े पर्व दीपावली की छटा जिस तरह वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है, उससे इसकी स्वीकार्यता अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष इस अवसर पर भारतीयों को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि विश्व जान रहा है कि दीपावली पुरातन एवं समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत का सबसे बड़ा और अनूठा पर्व है। यह सही समय है कि इस त्योहार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया जाए। दीपावली में वे सारे तत्व हैं, जो इसे सबके आकर्षण का केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। एक तो यह सबके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है और दूसरे, जीवन के भीतर-बाहर छाए अंधकार को प्रकाशित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसी कारण गांवों से लेकर शहरों तक देश का हर कोना दीवाली की रात प्रकाशमान हो जाता है। कहीं दीयों की रोशनी से तो कहीं बिजली के रंगबिरंगे और झिलमिलाते प्रकाश से।

यह त्योहार हर किसी को यह भी स्मरण कराता है कि स्वयं को आलोकित-आनंदित करने के साथ इसका भी ध्यान रखें कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों के दीप जलें और चहुंओर उजियारा फैले-प्रसन्नता का और सद्भाव का। इसी कारण दीपावली पर उपहारों और मिष्ठानों का आदान-प्रदान होता है। इसी के साथ आदान-प्रदान होता है शुभकामनाओं का। इसी क्रम में मित्रों-परिचितों, सगे-संबंधियों का स्मरण किया जाता है।