प्रल्हाद जोशी। हर पीढ़ी को अतीत का ज्ञान विरासत में मिलता है, लेकिन उसे समझने और जीवन में लागू करने के लिए अपनी दृष्टि विकसित करनी पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), डिजिटल नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में आज के युवाओं के सामने चुनौती केवल जानकारी हासिल करने की नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और विवेक विकसित करने की भी है। भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह यात्रा केवल आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत से प्रेरणा लेते हुए ज्ञान, करुणा और जिम्मेदारी पर आधारित समाज बनाने की भी है। विकसित भारत का दृष्टिकोण आधुनिक आकांक्षाओं को उन ज्ञान और मूल्यों की परंपराओं से जोड़ने का होना चाहिए, जिन्होंने सदियों से हमारी सभ्यता को आकार दिया है। आधुनिक राजनीतिक सीमाओं के अस्तित्व में आने से बहुत पहले विष्णु पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख मिलता है-‘उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्, वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः।’ अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूमि भारत है, जहां भरत की संततियां निवास करती हैं। यह भारत को साझा भौगोलिक और सभ्यतागत पहचान के रूप में देखने की प्राचीन चेतना को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित ‘काशी तमिल संगमम’ भारत की सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी सभ्यतागत परंपराओं का उत्सव है। यह काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों को सामने लाने के साथ देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विविधता को समझने का अवसर प्रदान करता है। काशी दुनिया के प्राचीन जीवंत शहरों में से एक है और आध्यात्मिकता, ज्ञान, संगीत, साहित्य तथा कला का प्रमुख केंद्र रही है। तमिलनाडु भी अपनी समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर और दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों का जुड़ाव केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की साझा नींव का प्रतीक है। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंध संतों और विद्वानों की यात्राओं में भी दिखाई देते हैं। सत्रहवीं शताब्दी के तमिल संत कुमारगुरुपरर ने काशी के केदार घाट पर कुमारस्वामी मठ की स्थापना की और ‘काशी कलंबगम’ की रचना की। उनके शिष्यों ने तंजावुर में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कर इस आध्यात्मिक संबंध को तमिलनाडु तक पहुंचाया। तमिल विवाहों में काशी यात्रा की परंपरा और काशी विश्वनाथ मंदिर को रामेश्वरम से जोड़ने वाली तीर्थयात्रा भी दोनों क्षेत्रों के स्थायी सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। ये परंपराएं ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करती हैं। काशी तमिल संगमम इसी एकता, आपसी सम्मान और साझा ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का मंच है।