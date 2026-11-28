सूर्यकुमार पांडेय। रैली, धरना, अनशन, आंदोलन, सार्वजनिक सभा, घेराव वगैरह तो लोकतंत्र के बड़े उत्सवों में शुमार होते हैं, किंतु अगर हम छोटे उत्सवों की बात करें तो अपने यहां साल भर सभा-समारोह और गोष्ठियों-संगोष्ठियों के आयोजन नगर-नगर और शहर-शहर में चलते ही रहते हैं। कभी कोई किसी नुक्कड़ पर भाषण देता दिखलाई पड़ जाता है तो कभी कोई मीडिया में बहसबाजी करते हुए पाया जाता है। कुछ लोग जन्मना उत्सवजीवी होते हैं। कुछ समारोहजीवी ऐसे भी होते हैं, जो किसी सभागार के मोहताज नहीं होते हैं। ऐसे भाषणबाज और तर्क-वितर्क में पारंगत वक्ता पान की दुकानों और चाय के ठेलों के पास पड़ी बेंच पर बैठकर अपने उत्सवधर्मी होने की अतृप्त इच्छा की प्यास बुझा लेते हैं। कभी-कभी तो उनकी बहसबाजी की प्यास बुझने की जगह आग की लपटों का रूप धारण कर लिया करती है।

प्रत्येक आयोजन की कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे उसमें एक अदद अध्यक्ष होता है। एक मुख्य अतिथि और कई विशिष्ट अतिथि होते हैं। एक संचालक और अनेक श्रोता होते हैं। एक बार मैं भी एक कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना। आयोजकों ने कार भेजने का वायदा किया था, पर मुझे समारोह स्थल तक ई-रिक्शा करके जाना पड़ा। इस रिक्शा-प्रसंग के चलते मैं अपने को घोर अपमानित अनुभव कर रहा था, तथापि उन्होंने मुझे एक मुख्य अतिथि को दिए जाने योग्य सम्मान सहित मंच पर बिठा दिया था। इधर मैं भीतर से कुंठित था। उधर संचालक माइक पर मेरी प्रशंसा में कसीदे काढ़े पड़ा था-हम अतिशय आभारी हैं माननीय पांडेय जी के कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ वक्त निकालकर हमारे इस आयोजन में पधारने की कृपा की, फिर वह नब्बे डिग्री घूम गया। मेरी तरफ मुखातिब होते हुए बोला-सर, आपकी उपस्थिति मात्र से हमारे आयोजन की गरिमा में चार चांद लग गए हैं।