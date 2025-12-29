घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, विजिबिलिटी जीरो होने से सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं जीरो तक पहुंच गया।

इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग-रेंग कर चलते हुए नजर आए। कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 390 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

ग्रेटर नोएडा में छाए घने कोहरे का नजारा View this post on Instagram A post shared by Dainik Jagran (@dainikjagrannews) बीते चार पांच दिन से लगातार सुबह सवेरे से तेज धूप रहने की वजह से दिन में सर्दी से राहत बनी हुई थी। शनिवार को सुबह सवेरे से पाला पड़ने के बाद धूप खिली तो सर्दी से राहत मिली।