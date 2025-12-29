Language
    घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, विजिबिलिटी जीरो होने से सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:50 AM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य हो गई है। सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाक ...और पढ़ें

    कोहरे से सड़कों पर दृश्यता का स्तर जीरो हो गया। फोटो- जागरण



    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं जीरो तक पहुंच गया।

    इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग-रेंग कर चलते हुए नजर आए। कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 390 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। 

    कोहरे से दृश्यता का स्तर जीरो हो गया। फोटो- जागरण

    ग्रेटर नोएडा में कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी प्रभावित हुई।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन कोहरा रहने से सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है। तापमान में स्थिरता रहेगी। दोपहर में धूप से सर्दी से राहत के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने एक जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।

    बीते चार पांच दिन से लगातार सुबह सवेरे से तेज धूप रहने की वजह से दिन में सर्दी से राहत बनी हुई थी। शनिवार को सुबह सवेरे से पाला पड़ने के बाद धूप खिली तो सर्दी से राहत मिली।

    लोग शाम तक धूप सेंकने का आनंद लेते दिखे। हालांकि शाम को जल्दी ही पाला पड़ना शुरू हो गया तो सर्दी ज्यादा महसूस होने लगी थी। रविवार को सुबह सवेरे से घना कोहरा छाया रहा। हालांकि शहर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग स्थिति रही। कुछ जगह घने कोहरे में दृश्यता शून्य हो गई तो कुछ क्षेत्रों में कोहरा कम ही दिखा। दोपहर में हल्की धूप में भी सर्दी से कुछ राहत रही।

