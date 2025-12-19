Language
    सावधान ! कोहरे में धीमी गत‍ि से चलाएं वाहन, इसके साथ-साथ इन बातों का भी रखें ध्‍यान

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    Winter Driving Tips : कोहरे के कारण बढ़ रहे हादसों को देखते हुए यातायात प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कह ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक फोटो

    जागरण संवाददाता,बागपत। कोहरे में हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्क जरूरी है। यातायत प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने जनता से अपील की है कि विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण गाड़ी की स्पीड सामान्य से कम रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में गाड़ी को नियंत्रित किया जा सके।

    हाई बीम लाइट कोहरे मे बिखर जाती है जिसमें सामने का दृश्य और भी खराब हो जाता है, हमेशा लो बीम हेड लाइट्स या फाग लाइट का उपयोग करें। आगे चल रहे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर टकराने से बचा जा सके। ओवरटेक करने से बचे। ओवरटेक करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सामने से आने वाला ट्राफिक का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।

    ड्राइविंग अपनी लेन में करें, लेन बदलने या मुड़ने से पहले बहुत सतर्कता बरतें। मोड़ पर या अन्य वाहनों को अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए बीच-बीच मे हल्के हार्न का प्रयोग करें। यदि सड़क के किनारे रुकना पड़े तो पार्किंग या इमरजेंसी लाइट (दोनों इंडिकेटर) आन रखें, ताकि पीछे वाले वाहन को आपकी स्थिति का पता चल सके।

    यदि विजिबिलिटी बहुत कम है तो सड़क के बीच के डिवाइडर या किनारे पर बने सफेद निशान पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़े। मोबाइल फोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली वस्तु से बचे और पूरी तरह से ड्राइविंग पर ध्यान दें। गाड़ी के शीशे साफ रखें। यदि कोहरा बहुत ज्यादा है और गाड़ी चलाना संभव नहीं लग रहा है तो बेहतर होगा कि किसी सुरक्षित स्थान पर सड़क से हट कर रुक जाएं और इंतजार करें कि कोहरा थोड़ा छट जाए।