    Delhi Weather: 1 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश, पढ़ें इस पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    दिल्ली में हवा की गति कम होने और प्रदूषण बढ़ने से घना कोहरा व स्मॉग छाया रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ी। सोमवार सुबह भी घने कोहरे का ऑरे

    राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरा का प्रकोप जारी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की गति कम होने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली में स्मॉग की चादर छाई रही। सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और दिन में हल्का बादल छाने से पिछले दिनों की तुलना में रविवार को अधिक सर्दी महसूस हुई। सोमवार सुबह भी मध्यम स्तर से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक जनवरी को हल्की वर्षा हो सकती है।

    घना कोहरा के कारण सुबह आठ बजे सफदरजंग में दृश्यता मात्र 100 मीटर रही। वहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता 800 मीटर थी। कोहरे के कारण विमान और रेल सेवा प्रभावित हुई। हवा की गति भी बहुत कम थी जिससे स्मॉग की समस्या बनी। न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो पिछले दिन की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है।

    वहीं, अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को मौसम में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन मंगलवार से तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। 31 दिसंबर को हल्का कोहरा रह सकता है। वहीं, 1 जनवरी को हल्की बारिश का अनुमान है।

    वहीं, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के नजदीक पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 390 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। सीपीसीबी के समीर एप पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 40 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 19 में एक्यूआइ 400 से अधिक यानी 'गंभीर' श्रेणी में रहा। आनंद विहार में सबसे अधिक 457 का एक्यूआई दर्ज किया गया है। शेष 21 केंद्रों में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज हुआ।