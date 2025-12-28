Delhi Weather: 1 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश, पढ़ें इस पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की गति कम होने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली में स्मॉग की चादर छाई रही। सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और दिन में हल्का बादल छाने से पिछले दिनों की तुलना में रविवार को अधिक सर्दी महसूस हुई। सोमवार सुबह भी मध्यम स्तर से लेकर बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक जनवरी को हल्की वर्षा हो सकती है।

घना कोहरा के कारण सुबह आठ बजे सफदरजंग में दृश्यता मात्र 100 मीटर रही। वहीं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता 800 मीटर थी। कोहरे के कारण विमान और रेल सेवा प्रभावित हुई। हवा की गति भी बहुत कम थी जिससे स्मॉग की समस्या बनी। न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो पिछले दिन की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है।

वहीं, अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को मौसम में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन मंगलवार से तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। 31 दिसंबर को हल्का कोहरा रह सकता है। वहीं, 1 जनवरी को हल्की बारिश का अनुमान है।