घने कोहरे और स्मॉग से IGI एयरपोर्ट पर 13 उड़ानें रद व 100 से ज्यादा लेट, दर्ज की गई 50 मीटर से कम विजिबिलिटी
राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार सुबह घने कोहरे और स्मॉग के कारण परिचालन प्रभावित हुआ। इंडिगो एयरलाइंस की 13 उड़ानें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह घने कोहरे और स्माग की दोहरी मार का सीधा असर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआइ) के परिचालन पर पड़ा। खराब मौसम और बेहद कम दृश्यता के चलते जहां इंडिगो एयरलाइंस को अपनी 13 उड़ानें रद करनी पड़ीं। वहीं, 100 से अधिक विमानों ने घंटों की देरी से उड़ान भरी। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रद की गई 13 उड़ानों में से 11 उड़ानें पहले से ही शेड्यूल्ड कैंसल श्रेणी में थीं।
दरअसल, पिछले कई दिनों से खराब मौसम के कारण उड़ानों के शेड्यूल में भारी उथल-पुथल मची हुई थी, जिसे सामान्य करने और पुराने बैकलाग को ठीक करने के लिए इन 11 उड़ानों को पहले से ही रद कर दिया गया था। वहीं, अन्य 2 उड़ानें रविवार ऑपरेशनल कारणों जैसे अचानक बिगड़े मौसम के कारण रद की गईं।
ये उड़ानें मुख्य रूप से चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, अमृतसर, मुंबई, बैंगलुरु और गया की रुट से जुड़ी हुई थी। वहीं, कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी का समय न्यूनतम 15 मिनट से लेकर अधिकतम 4 घंटे तक दर्ज किया गया। देरी का औसत समय लगभग 45 मिनट रहा। इस दौरान यात्रियों को हवाई अड्डे पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
सुबह के समय रनवे पर विजिबिलिटी की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही और तड़के 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जबकि कुछ रनवे पैच में यह शून्य तक पहुंच गई थी। इस घने कोहरे के कारण विमानों के टेक-ऑफ को सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ा और लैंडिंग के लिए कैट-III सिस्टम का सहारा लिया गया। हालांकि, दिन चढने के साथ ही धूप निकलने के बाद विजिबिलिटी में सुधार हुआ और परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो पाया।
