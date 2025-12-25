Language
    तीन नए कॉरिडोर से NCR में Metro का नेटवर्क पहुंचेगा 400 KM के पार, बनेंगे 13 नए स्टेशन; IGI के टर्मिनल भी जुड़ेंगे

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:09 AM (IST)

    Delhi Metro News : दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। तीन नए कॉरिडोर बनने से मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। इसके ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Metro Expansion : केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के तीन नए कॉरिडोर की घोषणा कर वाहनों के प्रदूषण से जूझ रही राजधानी समेत एनसीआर क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मेट्रो नेटवर्क के इस विस्तार के लिए 12014.91 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

    मेट्रो के चरण 5 (ए) के तहत तैयार की जाने वाली इन परियोजनाओं से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में 16 किमी का विस्तार होगा, जिससे 395 किमी से बढ़कर यह 400 किमी को पार कर जाएगा। इन परियोजनाओं में कुल 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें से तीन एलिवेटेड होंगे।

    कितने साल में पूरा होगा काम?

    नए कॉरिडोर में रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंडिया गेट होते हुए इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से आईजीआई टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल हैं। परियोजना का निर्माण तीन साल में पूरा होगा।

    कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली मेट्रो के इस नए फेज के तहत तीन नए कॉरिडोर के लिए कैबिनेट की मंजूरी से हमारी राजधानी का मेट्रो नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे लोगों का जीवन आसान होगा और भीड़ कम होगी।

    ये कॉरिडोर प्रदूषण और वाहन ईंधन के इस्तेमाल को और कम करेंगे। फेज-5 (ए) परियोजना के मध्य दिल्ली, मजेंटा लाइन और गोल्डन लाइन के ये विस्तार सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करेंगे। इस प्रकार मोटर वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

    आरके आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ

    आरके आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर 9.913 किमी लंबा होगा। इसके पूरे होने के बाद पश्चिमी, उत्तरी और पुरानी दिल्ली की मध्य दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसी लाइन पर नार्थ और साउथ ब्लाक को जोड़ा जाएगा। नार्थ और साउथ ब्लाक को संग्रहालय में बदला जाना है, जिसे युगे युगीन भारत संग्रहालय कहा जाएगा।

    इसी लाइन पर कर्तव्य पथ के भवनों को भी जोड़ा जाएगा। इस सेक्शन पर आरके आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, बड़ौदा हाउस, इंडिया गेट, वार मेमोरियल-हाई कोर्ट, भारत मंडपम, और इंद्रप्रस्थ स्टेशन होंगे।

    यह कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा में बने कर्तव्य पथ के सभी भवनों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे इस क्षेत्र के कार्यालय जाने वालों और आगंतुकों को सीधे कार्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। इस कनेक्टिविटी से दैनिक आधार पर कार्यालय जाने वाले लगभग 60 हजार कर्मचारियों और दो लाख आगंतुकों को लाभ होगा।

    एरोसिटी-एयरपोर्ट टर्मनिल-1

    एरोसिटी-आईजीआई एअरपोर्ट टी-1 कॉरिडोर 2.263 किमी लंबा होगा। इसपर एरोसिटी व एअरपोर्ट टर्मिनल-1 स्टेशन होंगे। इससे जहां एक ओर एरोसिटी से सीधे टर्मिनल-1 जाना आसान हो जाएगा। वहीं, एअरपोर्ट के तीनों टर्मिनल भी मेट्रो रूट से आपस में जुड़ जाएंगे। टी-2 व टी-3 से यात्री आसानी से एरोसिटी होकर टी-1 तक आ-जा सकेंगे। अभी टी-2 व टी-3 से टी-1 जाने के लिए मेट्रो की सेवा नहीं है।

    तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज

    तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज कॉरिडोर 3.9 किमी लंबा होगा। इसपर तुगलकाबाद और कालिंदी कुंज स्टेशन बनेंगे। इस कॉरिडोर के बन जाने से नोएडा से फरीदाबाद के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। नोएडा से फरीदाबाद जाने के लिए वर्तमान में दो रूट हैं, पहला बोटेनिकल गार्डन से ब्लू लाइन पर मंडी हाउस तक और फिर मंडी हाउस से वायलेट लाइन पर तुगलकाबाद होते हुए ओल्ड फरीदाबाद तक।

    दूसरा, बोटेनिकल गार्डन से मैजेंटा लाइन पर कालकाजी मंदिर तक और कालकाजी मंदिर से वायलेट लाइन पर तुगलकाबाद होते हुए ओल्ड फरीदाबाद तक। अब कालिंदीकुंज से तुगलकाबाद तक नई लाइन बनने से बोटेनिकल गार्डन से यात्री मैजेंटा लाइन पर कालिंदी कुंज तक और कालिंदीकुंज से सीधे तुगलकाबाद होते हुए ओल्ड फरीदाबाद तक जा सकेंगे।

    परियोजनाओं की लागत

    • आरके आश्रम-इन्द्रप्रस्थ कॉरिडोर -9,570.4 करोड़
    • एयरोसिटी-एयरपोर्ट टर्मिनल-1 -1,419.6 करोड़
    • तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज -1,024.8 करोड़

     