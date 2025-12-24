दिल्ली-NCR को नए साल का तोहफा, मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी; खर्च होंगे 12,015 करोड़ रुपये
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR के लोगों को नए साल से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण-5ए के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा।
दिल्ली मेट्रो पहले से ही देश की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क में से एक है। इस नए फेज से दिल्ली-NCR के कई इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
दिल्ली मेट्रो के 3 कॉरिडोर पर होगा तेजी से काम
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिहाज से दिल्ली सरकार ने एमआरटीएस (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) फेज-चार के तीन प्रमुख कॉरिडोर पर फाेकस बढ़ा दिया है। इन काॉरिडोर में लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली (हरियाणा) शामिल हैं।
इस विस्तार से न केवल दिल्ली के भीतर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के बीच यात्रियों को एक सुलभ विकल्प मिलेगा।
इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार 3,386.18 करोड़ रुपये का वित्तीय भार स्वयं वहन करेगी। दिल्ली सरकार ने फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए चालू वित्त वर्ष में 940 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है, जबकि 336 करोड़ रुपये की अगली किस्त प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, सरकार पिछली देनदारियों (फेज-एक, दो व तीन) के करीब 2,700 करोड़ रुपये का भी भुगतान कर रही है।
