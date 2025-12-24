दिल्ली-NCR को नए साल का तोहफा, मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी; खर्च होंगे 12,015 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR के लोगों को नए साल से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण-5ए के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर को पार कर जाएगा।