Delhi Metro: रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का रास्ता साफ, एलजी ने जल बोर्ड की जमीन देने को दी मंजूरी
दिल्ली मेट्रो के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। एलजी ने दिल्ली जल बोर्ड की जमीन मेट्रो निर्माण के लिए देने को मंजूरी दे दी है। इस फैसल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मेट्रो फेज चार के तहत प्रस्तावित रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली कारिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एलजी वीके सक्सेना ने इस परियोजना के लिए जल बोर्ड की जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रिठाला से रोहिणी सेक्टर-25 तक बनने वाले महत्वपूर्ण रास्ता ले जाने वाले पुल का निर्माण शुरू हो सकेगा।
मंजूरी के बाद जल बोर्ड रिठाला स्थित एसटीपी की 50 वर्ग मीटर जमीन 99 साल की लीज पर स्थायी रूप से डीएमआरसी को देगा। इसके अलावा 1286 वर्ग मीटर जमीन चार साल के लिए अस्थायी तौर पर दी जाएगी। इसके बदले डीएमआरसी कुल 75 लाख 50 हजार 353 रुपये का भुगतान करेगा।
यह मामला पिछले कई वर्षों से अटका हुआ था, जिससे मेट्रो लाइन में देरी हो रही थी। अब इस फैसले से न सिर्फ मेट्रो परियोजना तेज होगी, बल्कि नरेला को शिक्षा केंद्र, आवासीय क्षेत्र और खेल हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
रिठाला-कुंडली मेट्रो कारिडोर से दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे रोहिणी, बवाना और नरेला जैसे इलाकों में ट्रैफिक और प्रदूषण कम होने के साथ लाखों लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कार में घुसकर ड्राइवर को पीटा, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।