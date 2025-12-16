Delhi Metro: रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का रास्ता साफ, एलजी ने जल बोर्ड की जमीन देने को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मेट्रो फेज चार के तहत प्रस्तावित रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली कारिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एलजी वीके सक्सेना ने इस परियोजना के लिए जल बोर्ड की जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रिठाला से रोहिणी सेक्टर-25 तक बनने वाले महत्वपूर्ण रास्ता ले जाने वाले पुल का निर्माण शुरू हो सकेगा।

मंजूरी के बाद जल बोर्ड रिठाला स्थित एसटीपी की 50 वर्ग मीटर जमीन 99 साल की लीज पर स्थायी रूप से डीएमआरसी को देगा। इसके अलावा 1286 वर्ग मीटर जमीन चार साल के लिए अस्थायी तौर पर दी जाएगी। इसके बदले डीएमआरसी कुल 75 लाख 50 हजार 353 रुपये का भुगतान करेगा।