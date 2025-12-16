दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कार में घुसकर ड्राइवर को पीटा, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा कार के अंदर बैठे युवक को बार-बार थप्पड़ और मुक्के मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स का दावा है कि ड्राइवर के पास उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण उसे पीटा गया। वे जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।