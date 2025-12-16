Language
    दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कार में घुसकर ड्राइवर को पीटा, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हो गया है। यूजर्स का दावा है कि ड्राइवर के पास उचित दस् ...और पढ़ें

    ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार में घुसकर ड्राइवर को पीटा।

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा कार के अंदर बैठे युवक को बार-बार थप्पड़ और मुक्के मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स का दावा है कि ड्राइवर के पास उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण उसे पीटा गया। वे जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कैब पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ड्राइवर ने पहले पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद झड़प हुई और संबंधित हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है।