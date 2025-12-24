दिल्ली-एनसीआर को बड़ी सौगात, मेट्रो विस्तार से नोएडा-फरीदाबाद के राहगीरों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 12,015 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूर की गई नई परियोजनाओं से नोएडा-फरीदाबाद वाले सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही गुड़गांव और दिल्ली आने में भी उन्हें आसानी होगी। दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर का पूरा रूट आने वाले समय में मेट्रो से यात्रा करने वालों की राह आसान करेंगे और प्रदूषण को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फरीदाबाद से गुड़गांव लाइन को लेकर स्टडी की जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत सभी कर्तव्य भवनों से कनेक्टिविटी करने की तैयारी है। इससे इस इलाके में ऑफिस जाने वालों और विजिटरों को भवन के दरवाजे तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। इस कनेक्टिविटी से रोजाना लगभग 60 हजार कार्यालय जाने वाले और 2 लाख विजिटर लाभान्वित होंगे।

ये सभी कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चरण 5(ए) परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जिसकी कुल लंबाई 16.076 किमी है और इससे दिल्ली में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसके तहत आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी) का विस्तार किया जाएगा। ये सभी कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चरण 5(ए) परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जिसकी कुल लंबाई 16.076 किमी है और इससे दिल्ली में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

इस बीच में केंद्रीय मंत्री वर्ष 2014 के मेट्रो की स्थिति के साथ ही वर्तमान तक हुए विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बबताया कि कैबिनेट ने बैठक में 13 नए मेट्रो स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दी है। इनमें से 10 अंडग्राउंड और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब तीन वर्ष का समय लगेगा। 16 किमी लंबी इस परियोजना का निर्माण करने के लिए 12,015 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस निर्माण के साथ ही मेट्रो का जाल 400 किमी तक फैल जाएगा।

बता दें कि नए कॉरिडोर से दिल्ली में आम हो चुके खराब एक्यूआई को भी सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इंद्रप्रस्थ स्टेशन को आर के आश्रम स्टेशन को जोड़ने के लिए जो नई लाइन बनेगी, इसी लाइन पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को जोड़ा जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदले जाने की भी तैयारी है। इसे युगे युगीन भारत संग्रहालय कहा जाएगा। इसी लाइन पर कर्तव्य भवनों को भी जोड़ा जाएगा। इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी।