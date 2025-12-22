Delhi AQI: दिल्ली-NCR में छाई स्मॉग की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम; दमघोंटू हवा से कब मिलेगी राहत?
दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सोमवार सुबह (22 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन 50 से ज्यादा उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज IV के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन 'बहुत खराब' बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।
सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 377 रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 402, बवाना में 408, बुराड़ी में 341, चांदनी चौक में 376, द्वारका में 386, आईटीओ में 370, जहांगीरपुरी में 402, मुंडका में 400, नरेला में 418, विवेक विहार में 388 और वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया है।
#WATCH | Delhi | Visuals around Anand Vihar area as a thick layer of toxic smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) December 22, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 402, categorised as 'severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/WpqLQUPDrR
इसके अलावा एनसीआर के नोएडा में 327, ग्रेटर नोएडा में 329, गाजियाबाद में 364 और गुरुग्राम में 328 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 377 रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|आनंद विहार
|402
|बवाना
|408
|बुराड़ी
|341
|चांदनी चौक
|376
|द्वारका
|386
|आईटीओ
|370
|जहांगीरपुरी
|402
|मुंडका
|400
|नरेला
|418
|विवेक विहार
|388
|वजीरपुर
|408
|नोएडा
|327
|ग्रेटर नोएडा
|329
|गाजियाबाद
|364
|गुरुग्राम
|328
