Delhi AQI: दिल्ली-NCR में छाई स्मॉग की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम; दमघोंटू हवा से कब मिलेगी राहत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सोमवार सुबह (22 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन 50 से ज्यादा उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज IV के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन 'बहुत खराब' बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।