    Delhi AQI: दिल्ली-NCR में छाई स्मॉग की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम; दमघोंटू हवा से कब मिलेगी राहत?

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:50 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ...और पढ़ें

    नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के समीप इलाके में छाया स्मॉग। जागरण आर्काइव

     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सोमवार सुबह (22 दिसंबर) की सुबह जहरीली हवा के साथ हुई। शहर में कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कम विजिबिलिटी के कारण पिछले कई दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, शहर भर में स्मॉग और घने कोहरे के कारण हर दिन 50 से ज्यादा उड़ानें या तो रद या लेट हो रही हैं।

    एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के स्टेज IV के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन 'बहुत खराब' बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।

    सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 377 रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 402, बवाना में 408, बुराड़ी में 341, चांदनी चौक में 376, द्वारका में 386, आईटीओ में 370, जहांगीरपुरी में 402, मुंडका में 400, नरेला में 418, विवेक विहार में 388 और वजीरपुर में 408 दर्ज किया गया है।

     

    इसके अलावा एनसीआर के नोएडा में 327, ग्रेटर नोएडा में 329, गाजियाबाद में 364 और गुरुग्राम में 328 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 377 रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 402
    बवाना 408
    बुराड़ी 341
    चांदनी चौक 376
    द्वारका 386
    आईटीओ 370
    जहांगीरपुरी 402
    मुंडका 400
    नरेला 418
    विवेक विहार 388
    वजीरपुर 408
    नोएडा 327
    ग्रेटर नोएडा 329
    गाजियाबाद 364
    गुरुग्राम 328

