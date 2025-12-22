दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर MCD की सख्ती, अवैध मलबा डंपिंग पर काटे 7 हजार से अधिक चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली मे वायु प्रदूषण के मद्देनजर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है। निगम के अनुसार अवैध रूप से मलबा डालने वालों और कूड़ा चलाने वालों के खिलाफ एमसीडी की निगरानी टीम सात हजार से अधिक चालान किए है। साथ ही 54.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।



निगम के अनुसार एक दिसंबर से जमीनी स्तर पर उल्लंघकर्ताओं को रोकने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए 356 निगरानी टीमें तैनात हैं।



यह टीमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं। इसमें कूड़ा जलाने से लेकर, मलबा डालने, खुले में निर्माण सामग्री डालने और निर्माण कार्य करने जैसे नियम शामिल हैं। निगम ने अपने जारी बयान में बताया कि 12 जोन में बायोमास और कचरा जलाने वाले 420 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ चालान जारी किए हैं।

इन कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 11.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार 7023 चालान अवैध रूप से मलबा डालने को लेकर 43.26 लाख रुपये के चालान किए है। ग्रेप-4 के उल्लंघन पर कार्रवाई इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में एमसीडी ने ग्रेप चार के तहत निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है और कुल 33.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले हफ़्ते प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली 34 अवैध जींस रंगाई इकाइयों को सील कर दिया है।