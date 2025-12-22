Language
    दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर MCD की सख्ती, अवैध मलबा डंपिंग पर काटे 7 हजार से अधिक चालान

    By Nihal Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते एमसीडी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती कर रही है। अवैध रूप से मलबा डालने और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ एमसीडी की ...और पढ़ें

    दिल्ली की सड़कों पर पड़ा मलबा। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली मे वायु प्रदूषण के मद्देनजर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा रही है। निगम के अनुसार अवैध रूप से मलबा डालने वालों और कूड़ा चलाने वालों के खिलाफ एमसीडी की निगरानी टीम सात हजार से अधिक चालान किए है। साथ ही 54.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    निगम के अनुसार एक दिसंबर से जमीनी स्तर पर उल्लंघकर्ताओं को रोकने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए 356 निगरानी टीमें तैनात हैं।

    यह टीमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं। इसमें कूड़ा जलाने से लेकर, मलबा डालने, खुले में निर्माण सामग्री डालने और निर्माण कार्य करने जैसे नियम शामिल हैं। निगम ने अपने जारी बयान में बताया कि 12 जोन में बायोमास और कचरा जलाने वाले 420 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ चालान जारी किए हैं।

    इन कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 11.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार 7023 चालान अवैध रूप से मलबा डालने को लेकर 43.26 लाख रुपये के चालान किए है।

    ग्रेप-4 के उल्लंघन पर कार्रवाई

    इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में एमसीडी ने ग्रेप चार के तहत निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है और कुल 33.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले हफ़्ते प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली 34 अवैध जींस रंगाई इकाइयों को सील कर दिया है।

    जबकि एक सप्ताह में निर्माण व तोड़फोड़ पर 1792 साइटों का निरीक्षण किया गया। इसमें 771 को नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। नवंबर में भी एमसीडी ने 1.5 करोड़ रुपये के 900 से ज्यादा चालान किए थे।

    एमसीडी ने अपील की है कि नागरिकों को कही भी उल्लंघन दिखे तो एमसीडी 311 एप के जरिए शिकायत करें। निगम सत्यापन के बाद इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगी।