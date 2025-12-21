दमघोंटू बनी हुई है दिल्ली की हवा, आनंद विहार-चांदनी चौक सबसे प्रदूषित; 14 इलाकों में एक्यूआई 400 पार
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। आनंद विहार और चांदनी चौक सबसे अधिक प्रदूषित इलाके हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के प
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड, कोहरे और हवा की गति कम होने के चलते दिल्ली वासियों ने रविवार को भी प्रदूषित हवा में ही सांस ली। समग्र रूप से हवा 'बहुत खराब' रही जबकि 14 इलाकों का एक्यूआई 400 से पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर भी मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा चल रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 377 रहा। इस स्तर की हवा को ''बहुत खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 398 रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर इसमें 21 अंकों का सुधार हुआ है। इसके बावजूद हवा अभी भी दमघोंटू बनी हुई है। आनंद विहार और चांदनी चौक सर्वाधिक प्रदूषित इलाके रहे।
मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन दिल्ली व एनसीआर की हवा में रविवार को पीएम 10 का औसत स्तर दोपहर दो बजे 296.4 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 181.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। इसका मतलब यह कि मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।
वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार हाल फिलहाल प्रदूषण की स्थिति में अधिक सुधार के आसार भी नहीं हैं। वजह, दिल्ली में हर वर्ष बने रहने वाले प्रदूषण के परंपरागत स्रोत तो पहले जैसे ही बने हुए हैं जबकि ठंड के चलते इसमें बायोमास और कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण बढ़ गया है। सर्द मौसम में प्रदूषक कणों का विसर्जन भी बहुत धीमा है। ऐसी स्थिति में तेज हवा चलने या फिर वर्षा जैसी बड़ी मौसमी परिघटना से ही प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट आती है। लेकिन, अगले तीन-चार दिन के बीच ऐसी किसी बड़ी मौसमी परिघटना की संभावना नहीं है।
रविवार को दिल्ली के यह इलाके रहे सर्वाधिक प्रदूषित
|क्षेत्र
|एक्यूआई
|
वजीरपुर
|420
|नरेला
|413
|मुंडका
|411
|जहांगीरपुरी
|409
|डीटीयू
|411
|चांदनी चौक
|417
|बवाना
|422
|आनंद विहार
|418
|रोहिणी
|407
|विवेक विहार
|407
