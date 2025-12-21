Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमघोंटू बनी हुई है दिल्ली की हवा, आनंद विहार-चांदनी चौक सबसे प्रदूषित; 14 इलाकों में एक्यूआई 400 पार

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। आनंद विहार और चांदनी चौक सबसे अधिक प्रदूषित इलाके हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के प ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली कनाट प्लेस के समीप इलाके में छाया स्माग। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड, कोहरे और हवा की गति कम होने के चलते दिल्ली वासियों ने रविवार को भी प्रदूषित हवा में ही सांस ली। समग्र रूप से हवा 'बहुत खराब' रही जबकि 14 इलाकों का एक्यूआई 400 से पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर भी मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 377 रहा। इस स्तर की हवा को ''बहुत खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 398 रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर इसमें 21 अंकों का सुधार हुआ है। इसके बावजूद हवा अभी भी दमघोंटू बनी हुई है। आनंद विहार और चांदनी चौक सर्वाधिक प्रदूषित इलाके रहे।

    मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन दिल्ली व एनसीआर की हवा में रविवार को पीएम 10 का औसत स्तर दोपहर दो बजे 296.4 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 181.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। इसका मतलब यह कि मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।

    वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार हाल फिलहाल प्रदूषण की स्थिति में अधिक सुधार के आसार भी नहीं हैं। वजह, दिल्ली में हर वर्ष बने रहने वाले प्रदूषण के परंपरागत स्रोत तो पहले जैसे ही बने हुए हैं जबकि ठंड के चलते इसमें बायोमास और कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण बढ़ गया है। सर्द मौसम में प्रदूषक कणों का विसर्जन भी बहुत धीमा है। ऐसी स्थिति में तेज हवा चलने या फिर वर्षा जैसी बड़ी मौसमी परिघटना से ही प्रदूषण के स्तर में तेजी से गिरावट आती है। लेकिन, अगले तीन-चार दिन के बीच ऐसी किसी बड़ी मौसमी परिघटना की संभावना नहीं है।

    रविवार को दिल्ली के यह इलाके रहे सर्वाधिक प्रदूषित

    क्षेत्र  एक्यूआई

    वजीरपुर

    		 420
    नरेला  413
    मुंडका  411
    जहांगीरपुरी  409
    डीटीयू  411
    चांदनी चौक  417
    बवाना  422
    आनंद विहार  418
    रोहिणी  407
    विवेक विहार  407

    यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली-NCR में यलो अलर्ट, घने कोहरे और ठंड का सितम जारी; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट