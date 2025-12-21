दमघोंटू बनी हुई है दिल्ली की हवा, आनंद विहार-चांदनी चौक सबसे प्रदूषित; 14 इलाकों में एक्यूआई 400 पार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड, कोहरे और हवा की गति कम होने के चलते दिल्ली वासियों ने रविवार को भी प्रदूषित हवा में ही सांस ली। समग्र रूप से हवा 'बहुत खराब' रही जबकि 14 इलाकों का एक्यूआई 400 से पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर भी मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा चल रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 377 रहा। इस स्तर की हवा को ''बहुत खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 398 रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर इसमें 21 अंकों का सुधार हुआ है। इसके बावजूद हवा अभी भी दमघोंटू बनी हुई है। आनंद विहार और चांदनी चौक सर्वाधिक प्रदूषित इलाके रहे।

मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन दिल्ली व एनसीआर की हवा में रविवार को पीएम 10 का औसत स्तर दोपहर दो बजे 296.4 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 181.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। इसका मतलब यह कि मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।