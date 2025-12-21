Delhi Weather: दिल्ली-NCR में यलो अलर्ट, घने कोहरे और ठंड का सितम जारी; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में ठंड और कोहरे का सितम रविवार को भी बरकरार रहा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण धूप हल्की रही तो गलन जैसा एहसास भी हुआ। सुबह के समय दृश्यता के स्तर में गिरावट से सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी ठंड और कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।



मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का असर शनिवार देर रात से ही बढ़ने लगा था। इसी का असर रहा कि सोमवार रात 10 से साढ़े 12 बजे के बीच आइजीआई एयरपोर्ट पर ढाई घंटे तक दृश्यता का स्तर सिर्फ 300 मीटर दर्ज किया गया। ऐसे ही सोमवार रात डेढ़ बजे से ढाई बजे तक लगातार एक घंटा सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 200 मीटर रिकार्ड रहा। रविवार सुबह 5:30 बजे तक यह धीरे-धीरे सुधरकर 500 मीटर तक पहुंची।



रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मयूर विहार में यह सबसे कम 15.5 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। रिज क्षेत्र में यह सबसे कम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 100 से 80 प्रतिशत रहा।



मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम से घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 21 डिग्री और नौ डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।