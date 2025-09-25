25 स्टार और 17000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू, कमाई में कौन है एड फिल्म इंडस्ट्रीज का किंग, कोहली, रणवीर या शाहरुख?

एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज की टोटल ब्रांड वैल्यू 2024 में 2 बिलियन डॉलर (17000 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है। विराट कोहली 2024 में 231.1 मिलियन डॉलर (2000 करोड़) की ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पॉजिशन पर बने रहे जबकि रणवीर सिंह और शाहरुख खान दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं।

नई दिल्ली। टीवी पर आने वाले एड में हमेशा क्रिकेट, एक्टर और अन्य सेलिब्रिटीज हावी रहते हैं, लेकिन भारत के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट (Indian Celeb Brand Value) की चमक थोड़ी कम हो रही है। 2024 में टॉप 25 सेलिब्रिटीज के बीच ब्रांड वैल्यू ग्रोथ धीमी रही। हालांकि, एड फिल्म मार्केट में विराट कोहली, रणवीर सिंह और शाहरुख खान जैसे स्टार का दबदबा कायम है और ये तीनों सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हुए हैं।

ग्लोबल फाइनेंशियल एंड रिस्क एडवाइजरी सॉल्युशन प्रोवाइडर क्रोल के अनुसार, टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज की टोटल ब्रांड वैल्यू 2024 में 2 बिलियन डॉलर (17000 करोड़ रुपये) रही है। 2023 की तुलना में इन हस्तियों की कुल ब्रांड वैल्यू 2022 की तुलना में 15.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.9 बिलियन डॉलर है। हालाँकि, 2024 में यह वृद्धि घटकर लगभग 5 प्रतिशत हो गई।

#1 कोहली, फिर रणवीर और किंग खान -विराट कोहली 2024 में 231.1 मिलियन डॉलर (2000 करोड़) की ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पॉजिशन पर बने रहे। 2023 में उनके ब्रांड वैल्यू में 227.9 मिलियन डॉलर से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

-रणवीर सिंह सितारों की सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, हालाँकि पिछले साल उनकी ब्रांड वैल्यू घटकर 170.7 मिलियन डॉलर (948 करोड़) रह गई, जबकि पहले यह 203.1 मिलियन डॉलर थी। -शाहरुख खान ने कुल ब्रांड वैल्यू में 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 145.7 मिलियन डॉलर (1285 करोड़) के साथ तीसरा स्थान बरकरार रखा, जबकि आलिया भट्ट ने इस साल 116.4 मिलियन डॉलर की कुल ब्रांड वैल्यू के साथ चौथा स्थान हासिल किया।