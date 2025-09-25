Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 स्टार और 17000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू, कमाई में कौन है एड फिल्म इंडस्ट्रीज का किंग, कोहली, रणवीर या शाहरुख?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:44 PM (IST)

    एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज की टोटल ब्रांड वैल्यू 2024 में 2 बिलियन डॉलर (17000 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है। विराट कोहली 2024 में 231.1 मिलियन डॉलर (2000 करोड़) की ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पॉजिशन पर बने रहे जबकि रणवीर सिंह और शाहरुख खान दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    एड फिल्म मार्केट में विराट कोहली, रणवीर सिंह और शाहरुख खान जैसे स्टार का दबदबा कायम है।

    नई दिल्ली। टीवी पर आने वाले एड में हमेशा क्रिकेट, एक्टर और अन्य सेलिब्रिटीज हावी रहते हैं, लेकिन भारत के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट (Indian Celeb Brand Value) की चमक थोड़ी कम हो रही है। 2024 में टॉप 25 सेलिब्रिटीज के बीच ब्रांड वैल्यू ग्रोथ धीमी रही। हालांकि, एड फिल्म मार्केट में विराट कोहली, रणवीर सिंह और शाहरुख खान जैसे स्टार का दबदबा कायम है और ये तीनों सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्लोबल फाइनेंशियल एंड रिस्क एडवाइजरी सॉल्युशन प्रोवाइडर क्रोल के अनुसार, टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज की टोटल ब्रांड वैल्यू 2024 में 2 बिलियन डॉलर (17000 करोड़ रुपये) रही है। 2023 की तुलना में इन हस्तियों की कुल ब्रांड वैल्यू 2022 की तुलना में 15.5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.9 बिलियन डॉलर है। हालाँकि, 2024 में यह वृद्धि घटकर लगभग 5 प्रतिशत हो गई।

    #1 कोहली, फिर रणवीर और किंग खान

    -विराट कोहली 2024 में 231.1 मिलियन डॉलर (2000 करोड़) की ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप पॉजिशन पर बने रहे। 2023 में उनके ब्रांड वैल्यू में 227.9 मिलियन डॉलर से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

    -रणवीर सिंह सितारों की सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, हालाँकि पिछले साल उनकी ब्रांड वैल्यू घटकर 170.7 मिलियन डॉलर (948 करोड़) रह गई, जबकि पहले यह 203.1 मिलियन डॉलर थी।

    -शाहरुख खान ने कुल ब्रांड वैल्यू में 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 145.7 मिलियन डॉलर (1285 करोड़) के साथ तीसरा स्थान बरकरार रखा, जबकि आलिया भट्ट ने इस साल 116.4 मिलियन डॉलर की कुल ब्रांड वैल्यू के साथ चौथा स्थान हासिल किया।

    इन सेलिब्रिटीज की रैंकिंग में बड़ा सुधार

    खास बात है कि कई मशहूर हस्तियों की ब्रांड वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, जो अब पांचवें सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटीज हैं। सचिन की ब्रांड वैल्यू 112.2 मिलियन डॉलर है, जो 2023 में 91.3 मिलियन डॉलर से अधिक है।

    ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया को नारियल का दूध, ईसबगोल की भूसी और चावल बेचकर मालामाल बन रहे भारतीय किसान, 1 साल की कमाई कर देगी हैरान

    इसके अलावा, कृति सेनन इस रैंकिंग में 27 से 19वें स्थान पर आ गईं, तमन्ना भाटिया 28 से 21वें नंबर पर, जबकि जसप्रीत बुमराह 22वें स्थान पर आ गए। इस लिस्ट में अनन्या पांडे ने सबको चौंकाया है, जो 46वें स्थान से 25वें स्थान पर आ गईं।

    ये भी पढ़ें- तो 15 भारतीय इंजीनियरों ने बनाई थी Microsoft! बिल गेट्स ने बताया सच; H-1B Visa घमासान के बीच Old Video वायरल

    15वें स्थान पर रहीं रश्मिका मंदाना की ब्रांड वैल्यू 58.9 मिलियन डॉलर है, उसके बाद तमन्ना भाटिया की ब्रांड वैल्यू 40.4 मिलियन डॉलर और अल्लू अर्जुन की ब्रांड वैल्यू 35.5 मिलियन डॉलर है।