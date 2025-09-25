Language
    तो 15 भारतीय इंजीनियरों ने बनाई थी Microsoft! बिल गेट्स ने बताया सच; H-1B Visa घमासान के बीच Old Video वायरल

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:03 PM (IST)

    H-1B Visa को लेकर मचे घमासान के बीच Microsoft के सह-संस्थापक बिल गेट्स की एक Video सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में बिल गेट्स बता रहे हैं कि उन्होंने 1980 के दौर में IIT से 15 भारतीय इंजीनियरों को हायर किया था जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने में मदद की।

    नई दिल्ली। Bill Gates Viral Video IIT Delhi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एक फैसले से H-1B Visa की खूब चर्चा हो रही है। वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (भारतीय रुपये में करीब 88 लाख रुपये) कर दी गई है। अब इसी बढ़ी हुई फीस को लेकर फायदे और नुकसान की बात की जा रही है। H-1B Visa के फायदे और नुकसान की बात के बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक Bill Gates की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में वह कहते सुने जा रहे हैं कि 15 भारतीय इंजीनियरों की वजह से उनकी माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ने में मदद मिली।

    IIT Delhi में बिल गेट्स ने दिया था भाषण

    वायरल हो रही यह वीडियो क्लिप बिल गेट्स द्वारा फरवरी 2024 में आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) में दिए गए भाषण का एक अंश है। वीडियो में गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती वर्षों के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय इंजीनियरों के एक समूह को काम पर रखा था जिन्होंने कंपनी को बदलने में उनकी मदद की।

    ये रही बिल गेट्स की वायरल Video

    Bill Gates को 1980 के दशक की याद आई, जब Microsoft एक युवा कंपनी थी। उस समय कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी ही काम कर रहे थे। उनकी टीम ज्यादा बड़ी नहीं थी। गेट्स नए प्रोफेशनल्स की भर्ती करना चाह रहे थे। वह इसमें संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान उनके एक वरिष्ठ सहयोगी ने उन्हें भारत जाकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) से कुछ नए इंजीनियरों की भर्ती करने की सलाह दी। इसके बाद गिल भारत आए और उन्होंने IIT से 15 भारतीय इंजीनियरों को हायर की। इन भारतीय इंजीनियरों ने माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा काम किया।

    बिल गेट्स द्वारा 1980 में भारतीय इंजीनियरों को हायर करने का लिया गया फैसला उनकी कंपनी को बड़ा बनाने में बहुत ही अच्छा साबित हुआ। भारत से नियुक्त इंजीनियरों ने माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी नींव को मजबूत करने में मदद की और वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग में अग्रणी भी बने। उनमें से कई इंजीनियरों ने आधुनिक डिजिटल दुनिया को आकार देने वाले नवाचारों में भी योगदान दिया।

    आज की आव्रजन बहस के लिए सबक बिल गेट्स का अब वायरल वीडियो क्लिप ऐसे समय में आया है जब लोकप्रिय एच -1 बी वीजा कार्यक्रम नए सिरे से जांच का सामना कर रहा है। आलोचकों का तर्क है कि एच -1 बी वीजा कार्यक्रम ने अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित कर दिया, जबकि समर्थकों का मानना है कि वीजा कार्यक्रम कौशल अंतराल को भरने में मदद करता है और नवाचार को भी बढ़ावा देता है।

