    Shah Rukh Khan से हैंडशेक के बाद 24 घंटे तक नहीं धोया हाथ, नेशनल फिल्म अवॉर्ड की जूरी मेंबर ने किया खुलासा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:10 AM (IST)

    सुपरस्टार Shah Rukh Khan को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (71st National Film Award) के दौरान बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। इस दौरान नेशनल फिल्म अवॉर्ड की जूरी मेंबर रहीं अभिनेत्री प्रकृति मिश्रा से मुलाकात का किस्सा शेयर किया है और बताया है कि हैंडशेक के बाद उन्होंने अपना हाथ नहीं धोया है।

    शाह रुख खान और प्रकृति मिश्रा (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 33 साल के फिल्मी करियर में सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में समाप्त हुए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड (71st National Film Awards) समारोह के दौरान किंग खान को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया है। 

    इस दौरान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी मेंबर रहीं अभिनेत्री प्रकृति मिश्रा ने शाह रुख खान संग अपनी खास मुलाकात का जिक्र सोशल मीडिया पर किया है और बताया है कि उन्होंने शाह रुख से हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ ही नहीं धोया है। आइए एक नजर प्रकृति के इस पोस्ट पर डालते हैं। 

    प्रकृति ने नहीं धोया हाथ

    शाह रुख खान संग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजन में मुलाकात का अनुवभ प्रकृति मिश्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर बयां किया है। इस पोस्ट में प्रकृति सुपरस्टार शाह रुख से हाथ मिलाते और फोटो क्लिक कराती दिख रही हैं। उनके साथ बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर भी नजर आ रहे हैं। प्रकृति मिश्रा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- 

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    जब मुझे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 11 मेंबर्स की जूरी पैनल में शामिल गया था तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं अभिनेता शाह रुख खान के पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने की गवाह बनूंगी। इस यादगर पल का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    किसी ने सच ही कहा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाह रुख खान साहब की विनम्रता और उनकी कड़ी मेहनत हमारे लिए प्रेरणा बनती है। खास बात ये है कि मैंने अपने जीवन के सबसे खास हैंडशेक के बाद अभी तक हाथ नहीं धोया है। 

    इस तरह से प्रकृति मिश्रा ने शाह रुख खान संग अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। मालूम हो कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान हैलो अर्सी फिल्म के लिए प्रकृति को स्पेशल मेंशन के तौर पर विनर चुना गया था। 

    जवान के लिए शाह रुख खान को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

    शाह रुख खान को करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म जवान के लिए मिला है। इस मूवी में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले किंग खान को 71वें नेशनल अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर चुना गया। मालूम हो कि जवान हिंदी सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। 

