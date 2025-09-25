Language
    Vikrant Massey के लिए चीयरलीडर बनीं पत्नी शीतल ठाकुर, नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत पर जाहिर की खुशी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:27 AM (IST)

    हाल ही में समाप्त हुए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। इस कायमाबी को लेकर विक्रांत की पत्नी शीतल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है जिसमें वह अपने पति की प्रशंसा करती दिख रही हैं।

    विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीते 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (71st National Film Awards) का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिनेता विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को फिल्म 12th फेल में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने को लेकर हर तरफ विक्रांत की प्रशंसा हो रही है। 

    इस मामले में एक्टर की वाइफ शीतल ठाकुर (Sheetal Thakur) भला कैसे पीछे रह सकती थीं। शीतल ने अपने पति की इस कामयाबी को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है और चीयरलीडर बनने की बात कही है। आइए एक नजर शीतल के इस पोस्ट पर डालते हैं। 

    विक्रांत की जीत पर खुशी में झूमीं शीतल

    नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतना किसी भी फिल्म कलाकार के लिए सपने के साकार होने जैसा होता है। फिलहाल विक्रांत मैसी का ये सपना सच हो गया है। एक अभिनेता के तौर पर विक्रांत के करियर की ये बड़ी उपलब्धि है और इस मामले को लेकर उनकी पत्नी शीतल ठाकुर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    शीतल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर विक्रांत संग लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने हसबैंड का नेशनल फिल्म अवॉर्ड हाथ में थामे नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है-

    जब-जब मुझे ये महसूस होता है कि कोई किसी पर इससे ज्यादा गर्व नहीं कर सकता, तो आपने इसे बढ़ाने का एक और कारण दे दिया है। आपको पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के लिए ढेर सारी बधाई। आप घर के जिस कमरे में जाते हैं, वहां आपके लिए सबसे बड़ी और जोरदार चीयरलीडर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। 

    इस तरह से शीतल ठाकुर ने विक्रांत मैसी के पहले नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बता दें कि साल 2022 में विक्रांत और शीतल ने एक दूसरे के शादी रचाई। अब इस कपल का एक बेटा भी है, जिसका नाम वर्दान है। सोशल मीडिया पर अक्सर विक्रांत मैसी की फैमिली फोटो फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। 

    विक्रांत की फिल्म बनी बेस्ट फिल्म

    राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सिर्फ विक्रांत मैसी ही नहीं बल्कि उनकी फिल्म 12th फेल भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर विजेता बनी है। ऐसे में एक एक्टर के तौर पर विक्रांत के लिए ये एक बड़ी सफलता रही है। 

