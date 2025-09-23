Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र से दिवाली तक कमाई कराने वाले शेयर, 10 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, ये हैं सितंबर-अक्टूबर के सीजनल स्टॉक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:43 PM (IST)

    ऑटो बैंकिंग व फाइनेंशियल रियल्टी और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों ने सितंबर व अक्टूबर में अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने सितंबर में 2.59 फीसदी बैंकिंग शेयरों ने 2.52 प्रतिशत व रियल्टी शेयरों ने 2.91 फीसदी रिटर्न दिया है। चूंकि इस साल जीएसटी दरों में कटौती के बाद से लोगों में शॉपिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज है ऐसे में इन सेक्टर्स के शेयर अच्छी दिखा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सितंबर और अक्टूबर में इन सेक्टर के शेयरों ने बेहतरीन रिटर्न दिया है।

    नई दिल्ली। जीएसटी की दरों (Shopping after GST Rate Cut) में बड़ी कटौती होने के बाद अब लोग त्योहारी सीजन में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। वैसे भी सीजन के हिसाब से इन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, इसलिए सीजनल शेयरों (Seasonal Stocks) के तौर पर सितंबर व अक्टूबर का महीना इन सेक्टर की कंपनियों के लिए काफी अच्छा होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप भी सीजन के हिसाब से नया निवेश करना चाहते हैं तो ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। दरअसल, इन सेक्टर के शेयरों का ऐतिहासिक रिटर्न, खासकर पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि सितंबर व अक्टूबर के महीने में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है।

    सीजनल शेयर और रिटर्न

    ऑटो इंडेक्स का परफॉर्मेंस

    2021 से लेकर अब तक पिछले 4 सालों में ऑटो शेयरों ने अच्छा रिटर्न दिया है। 2021 में 5.62%, 2022 में -3.92%, 2023 में 3.28%, 2024 में 3.26% और इस साल सितंबर में ऑटो शेयर 9.46% रिटर्न दे चुके हैं। इस सेक्टर में की टॉप कंपनीज में मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं, जिनके शेयरों में इस महीने करीब 25 फीसदी तक की तेजी देखने को मिल चुकी है।

    सेक्टर सितंबर में औसत रिटर्न अक्टूबर में औसत रिटर्न
    ऑटो शेयर 2.59% 1.68%
    बैंकिंग शेयर 2.52% 3.44%
    रियल एस्टेट शेयर 2.91% 2.45%
    फाइनेंशियल शेयर 0.49% 3.61%
    एफएमसीजी शेयर 0.87% 0.52%

    नोट: उपरोक्त आंकडें 2010 से जारी इंडेक्स के प्रदर्शन के आधार पर है।

    रियल एस्टेट सेक्टर

    रियल एस्टेट सेक्टर व प्रॉपर्टी बाजार से जुडे शेयर भी सितंबर और अक्टूबर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2021 में सितंबर महीने में रियल्टी इंडेक्स ने करीब 33 फीसदी रिटर्न दिया था। 2022 को छोड़कर 23,24 और 25 में 5 फीसदी तक पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया। इस सेक्टर में डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा रियल्टी समेट, प्रेस्टीज एंटरप्राइजेज शामिल हैं।

    बैंकिंग शेयरों का रिकॉर्ड

    सितंबर और अक्टूबर के महीने में बैंकिंग शेयरों ने भी ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और इस महीने में निफ्टी बैंक इंडेक्स का औसत रिटर्न क्रमशः 2.52 फीसदी व 3.44 फीसदी रहा है। सिर्फ सितंबर 2022 में निफ्टी बैंक इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था।

    फाइनेंशियल शेयर

    बैंकों के अलावा अन्य फाइनेंशियल शेयरों ने भी सितंबर व अक्टूबर में अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स का सितंबर में औसत रिटर्न 0.49 फीसदी तो अक्टूबर में 3.61 प्रतिशत रहा। फाइनेंशियल शेयरों में कई एनबीएफसी कंपनियों के शेयर आते हैं।

    ये भी पढ़ें- देश के सबसे महंगे शेयर ने रचा इतिहास, नए शिखर पर MRF के शेयर, 11 रुपये से 156000 पर पहुंचा भाव

    FMCG शेयरों का प्रदर्शन

    एफएमसीजी शेयरों का प्रदर्शन सितंबर और अक्टूबर में औसत रिटर्न काफी कम रहा है, लेकिन पिछले 4 सालों से एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों ने सितंबर में अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। पिछले साल 2024 में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 4 फीसदी चढ़ गया था।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)