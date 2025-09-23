Language
    देश के सबसे महंगे शेयर ने रचा इतिहास, नए शिखर पर MRF के शेयर, 11 रुपये से 156000 पर पहुंचा भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:01 PM (IST)

    23 सितंबर को देश के सबसे महंगे शेयर के तौर पर पहचाने जाने वाले शेयर एमआरएफ ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया। एमआरएफ के शेयर सुबह 153000 रुपये के स्तर पर खुले और 156400 रुपये का हाई लगा दिया। एमआरएफ के शेयर 27 अप्रैल 1993 को मार्केट में लिस्ट हुए थे उस दिन इनकी कीमत 11 रुपये पर थी और अब 156000 हो गई है।

    एमआरएफ के शेयर 23 सितंबर को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए।

    नई दिल्ली। भारत की दिग्गज टायर कंपनी एमआरएफ के शेयरों (MRF Share Price) ने 23 सितंबर को इतिहास रच दिया। कंपनी के शेयरों ने 156400 रुपये (Record High Price) का उच्चतम स्तर छू लिया। इसके साथ ही एमआरएफ के शेयर फिर से देश के सबसे महंगे शेयर बन गए हैं। कीमतों के मामलों में इस कंपनी के शेयरों को एलसिड इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स चुनौती दे चुके हैं। हालांकि, अब एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयरों की कीमत 1,31,000 रुपये है।

    एमआरएफ के शेयर सुबह 153000 रुपये के स्तर पर खुले और 156400 रुपये का हाई लगा दिया व 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 1,55,935 रुपये पर बंद हुए। खास बात है कि 22 सितंबर को भी कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत तक चढ़ गए थे।

    MRF के शेयरों में क्यों आई तेजी?

    ऑटो सेक्टर में डिमांड की बढ़ोतरी के कारण टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड के शेयर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। मारुति और हुंडई समेत कई ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। इसके अलावा, टायर व ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली।

    MRF के शेयरों का मल्टीबैगर रिटर्न

    एमआरएफ के शेयरों ने पिछले 6 महीने में 36 फीसदी रिटर्न दिया है जबकि 5 सालों में 170 फीसदी तक चढ़ चुके हैं। नए निवेशकों को जानकार हैरानी होगी कि एमआरएफ के शेयरों का भाव कभी 11 रुपये हुआ करता था। दरअसल, एमआरएफ के शेयर 27 अप्रैल 1993 को मार्केट में लिस्ट हुए थे, उस दिन इन शेयरों का क्लोजिंग प्राइस 11 रुपये पर था, और अब कीमत 156000 हो गई है।

    MRF का पूरा नाम और कारोबार

    एमआरएफ का फुल फार्म, मद्रास रबर फ़ैक्टरी लिमिटेड है। यह एमआरएफ समूह की मूल कंपनी है और टायर निर्माण का काम करती है। इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 66000 करोड़ से ज्यादा है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)