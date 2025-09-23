GST घटने और फेस्टिव सीजन शुरू होने से ऑटो सेक्टर में बूम! मारुति-हुंडई समेत ये शेयर आपकी दिवाली को बनाएंगे शानदार

सोमवार से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद ऑटो डीलरशिप पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई खासकर छोटी कारों की खरीदारी में तेजी आई। नवरात्रि के पहले दिन हुंडई ने 11000 यूनिट्स की रिकॉर्ड डीलर बिलिंग की जबकि मारुति सुजुकी ने 30000 कारों की डिलीवरी की। ब्रोकरेज फर्मों के अनुसार मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी (auto stocks to buy) की संभावना है।

नई दिल्ली। सोमवार से नई वस्तु एवं सेवा कर (New GST Rates) टैक्स रेट लागू होने के साथ ही ऑटो डीलरशिप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खरीदारों की नजर छोटी कारों पर रही, जिनकी कीमतों में जीएसटी 2.0 (GST Reforms 2.0) में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में यह पहला बड़ा बदलाव है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात ये है कि जीएसटी रेट कट का पहला दिन इस साल फेस्टिव सीजन का भी पहला दिन रहा, जिससे लोगों के सेंटीमेंट को डबल राहत मिली। टैक्स रेट कम होने और फेस्टिव सीजन में बढ़ने वाली खरीदारी से ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी, जिसका असर इन कंपनियों के शेयरों पर दिख सकता है।

हुंडई और मारुति के लिए कैसा रहा पहला दिन हुंडई मोटर इंडिया ने नवरात्रि के पहले दिन 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की, जो पिछले पाँच वर्षों में उसका बेस्ट सिंगल-डे परफॉर्मेंस रहा। कंपनी ने आगे भी त्योहारी माँग जारी रहने की उम्मीद है। वहीं मारुति सुजुकी ने नवरात्रि के पहले दिन करीब 30,000 कारों की डिलीवरी की और 80,000 इंक्वारी दर्ज की। ये दिखाता है कि लोग जीएसटी रेट और फेस्टिव सीजन का इंतजार कर रहे थे।

ऑटो कंपनियों की सेल्स बढ़ने से इन कंपनियों के शेयरों को भी फायदा होगा। कौन-कौन से फैक्टर हैं अहम घरेलू वाहनों की बिक्री में लचीलापन, उपभोक्ताओं विश्वास में सुधार और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में सरकारी प्रोत्साहन से सेल्स बेहतर होगी, जिससे कंपनियों के फाइनेंशियल नतीजे सुधरेंगे और इसका असर शेयर पर भी पड़ेगा।

इन तीन शेयरों पर रखें नजर ब्रोकरेज फर्म्स और एक्सपर्ट्स मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे ऑटोमोबाइल शेयरों में तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। इनमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा आकर्षक वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स बताए जा रहे हैं, जो इनकी इलेक्ट्रिक वाहनों की पाइपलाइन और एसयूवी में बढ़ती बाजार हिस्सेदारी के कारण संभव हुआ है।

मोतीलाल ओसवाल ने दो शेयरों के लिए दिया टार्गेट ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने मारुति सुजुकी को 17890 रुपये प्रति शेयर के टार्गेट प्राइस के साथ 'Buy' रेटिंग दी है। सोमवार को बीएसई पर यह शेयर 15808.35 रुपये पर बंद हुआ था।