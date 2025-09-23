टैरिफ के बाद H-1B वीजा पर बढ़ी फीस के बीच फिर गिर सकता है स्टॉक मार्केट, Hyundai-Maruti समेत इन शेयरों पर रखें नजर

आज शेयर बाजार में गिरावट (Stock Market Outlook Today) का संकेत है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट और अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए नकारात्मक रुझान मिल रहा है। सोमवार को बाजार में गिरावट का कारण एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के बाद आईटी शेयरों में बिकवाली रही। आज एशियन होटल्स हुंडई मोटर इंडिया मारुति सुजुकी इंडिया जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा।

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार (Stock Market Today) में गिरावट का संकेत मिल रहा है। दरअसल करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 23 पॉइंट्स या 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 25,265 पर है। अमेरिकी टैरिफ और नई वीजा नीतियों को लेकर जारी चिंताओं के बीच मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए निगेटिव रुझान मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे सेशन में गिरावट देखी गई, जिसका कारण अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के बाद आईटी शेयरों में भारी बिकवाली रहा। इस बीच आज कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आगे जानिए।

ग्लोबल मार्केट का हाल एशियाई बाजारों में पॉजिटिव माहौल है। चीन का SSE Composite Index 6.22 पॉइंट्स या 0.16 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,834.80 और साउथ कोरिया का Kospi 5.09 पॉइंट्स या 0.15 फीसदी की तेजी के साथ 3,473.74 पर है। वहीं जापान का शेयर बाजार बंद है और केवल हॉन्ग-कॉन्ग का Hang Seng Index 33.90 पॉइंट्स या 0.13 फीसदी की गिरावट 26,310.24 पर है।

दूसरी तरफ कल सोमवार को अमरेकी शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। वॉल स्ट्रीट ने बड़े टेक दिग्गजों के दम पर अपने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन को जारी रखा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एसएंडपी 500 लगभग 0.4 प्रतिशत बढ़ा। टेक-हेवी नैस्डैक कंपोजिट ने बढ़त का नेतृत्व किया, जो 0.6 प्रतिशत बढ़ा।

कौन से शेयरों पर रहेगा फोकस आज तिमाही नतीजे - एशियन होटल्स (वेस्ट) और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज Hyundai Motor India - हुंडई मोटर इंडिया ने नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के पहले दिन 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की, जो पिछले पाँच वर्षों में उसका सर्वश्रेष्ठ सिंगल-डे प्रदर्शन है। आगे कंपनी को त्योहारी माँग जारी रहने की उम्मीद है।

Maruti Suzuki India - कंपनी ने नवरात्रि के पहले दिन करीब 30,000 कारों की डिलीवरी की और 80,000 इंक्वारी दर्ज की। Alkem Laboratories - कंपनी ने HER2 पॉजिटिव स्तन कैंसर के उपचार के लिए भारत में पर्टुजुमैब बायोसिमिलर पर्टुजा इंजेक्शन 420mg/14mL के लॉन्च की घोषणा की। JBM Auto - कंपनी की सहायक कंपनी, जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने संयुक्त अरब अमीरात की अल हब्तूर मोटर्स के साथ एक स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत, अल हब्तूर मोटर्स संयुक्त अरब अमीरात में जेबीएम की इलेक्ट्रिक बसों का एकमात्र आयातक और वितरक होगा।

KEC International - आरपीजी ग्रुप की कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं के लिए 3,243 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर के साथ, कंपनी का अब तक का ऑर्डर इनटेक 11,700 करोड़ रुपये हो गया है।

Birla Corporation - तेलंगाना सरकार ने कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी आरसीसीपीएल को गुडा-रामपुर चूना पत्थर और मैंगनीज ब्लॉक की नीलामी में पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया है। Brigade Enterprises - कंपनी ने दक्षिण बेंगलुरु में एक आवासीय परियोजना डेवलप करने के लिए एक जॉइंट वेंचर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 7.5 एकड़ में फैली होगी और इसका सकल विकास मूल्य (जीडीवी) लगभग 1,200 करोड़ रुपये होगा।

Rail Vikas Nigam - कंपनी दक्षिण रेलवे की 145.3 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस परियोजना में दक्षिण रेलवे के सेलम डिवीजन में ट्रैक्शन सब-स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है।

Emkay Global Financial Services - कीर्ति दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई, एंटीक सिक्योरिटीज के माध्यम से, कंपनी में 21% से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है और 227.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है। NTPC Green Energy - कंपनी ने अयाना रिन्यूएबल पावर फोर के तहत भुज, गुजरात में अपनी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 92.4 मेगावाट (पवन) में से 9.9 मेगावाट पवन एनर्जी कैपेसिटी का एक हिस्सा चालू किया है। अयाना रिन्यूएबल पावर फोर, अयाना रिन्यूएबल पावर की एक सहायक कंपनी है, जो कंपनी के जॉइंट वेंचर, ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन की सहायक कंपनी है।