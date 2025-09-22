New GST Rates: आज से क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा...यहां देखें 0 से 40% तक जीएसटी वाले सारे आइटम्स की लिस्ट

नई दिल्ली। इस साल फेस्टिव सीजन की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी रेट कट ( New GST Rates ) आज 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही आज से आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए घरेलू सामान, कार, टीवी, बाइक, आदि सस्ते हो जाएंगे।

कई खाने-पीने की चीजों को 0% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। इनमें रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा आदि शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी रेट में कटौती लागू होने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, "22 सितंबर को, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्योदय के साथ, नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स प्रभावी हो जाएंगे।" नई जीएसटी रेट में जीरो, 5%, 18% और 40% दरें शामिल हैं। आगे जानिए कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में आएगा।