गिरते बाजार में TVS ग्रुप के इस शेयर ने मचाया गदर, सीधे 100 रुपये बढ़ा भाव, 6 महीने में दोगुना कर चुका है पैसा
टीवीएस ग्रुप की कंपनी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। सुबह 11 बजे तक करीब 12 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हो चुके हैं। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 6 महीनों में 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है जबकि 5 सालों में यह शेयर निवेशकों का पैसा दोगुना कर चुका है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 23 सितंबर को वीकली एक्सपायरी के दिन गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन ऑटो समेत कुछ शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। टीवीएस ग्रुप की कंपनी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स (TVS Electronics Limited Share) के शेयरों में 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है। इस कंपनी के शेयर सुबह 478 रुपये पर खुले और अपर सर्किट के साथ 567 रुपये का हाई लगा दिया।
खास बात है कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में हैवी ट्रेडिंग वॉल्युम के साथ ब्रेकआउट आया है। सुबह 11 बजे तक करीब 12 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हो चुके हैं।
मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है स्टॉक
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने पिछले 6 महीनों में 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में यह शेयर निवेशकों का पैसा दोगुना कर चुका है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने आज अपना 52 वीक का हाई लगाया है, जबकि इस साल मार्च में शेयर ने एक साल का निचला स्तर (271.45 रुपये) छुआ था फिलहाल, कंपनी के शेयर 560.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
क्या है कंपनी का कारोबार
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पीओएस डिवाइस, प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे कंप्यूटर्स प्रोडक्ट्स का निर्माण और बिक्री करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1057 करोड़ रुपये है। खास बात है कि इस कंपनी के क्लाइंट्स में अमेज़न, एचपी, डेल, एसर आदि लैपटॉप व कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज हैं। इसके अलावा,एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक,टीवीएस,हरमन और सैमसंग जैसी कंपनियों को भी टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
