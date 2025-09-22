GST 2.0: AC, फ्रिज और TV हुए सस्ते, लेकिन मोबाइल-लैपटॉप के दाम क्यों नहीं घटे? समझें नए टैक्स स्लैब का पूरा गणित

आज से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है जिसमें 5% और 18% की नई दरें हैं। 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है। लक्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा जबकि रोजमर्रा की वस्तुएं टैक्स फ्री रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटकर 18% होने से वे सस्ती होंगी। मोबाइल और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18% ही रहेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में जीएसटी 2.0 के रूप में आज से एक नए टैक्स स्लैब की शुरुआत हो गई है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 2 दरें 5% और 18% लागू करने की घोषणा हुई थी। जीएसटी की लिस्ट से 12% और 28% वाली दरों को हटा दिया गया। इसकी जगह तीसरी दर के रूप में 40% का टैक्स जोड़ा गया, जो लक्जरी वस्तुओं पर लगेगा। वहीं, रोजमर्रा की कई चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया था।

जीएसटी की नई दरें आज से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर पड़ेगा। एयर कंडीशनर, रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पर पहले 28% का टैक्स लगता था, जो अब 18% टैक्स के दायरे में आ जाएगा। ऐसे में यह सभी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश के मध्यमवर्गीय परिवार भी इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे।