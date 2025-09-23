GST New Rate: जीएसटी दरों में कमी से बाजार गुलजार, TV-AC और मोटरसाइकिल लेने उमड़े ग्राहक

भागलपुर के बाजारों में जीएसटी दरों में कमी का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। टीवी एसी और मोटरसाइकिलों की बिक्री में उछाल आया है। पनीर सस्ता होने से डेयरी उत्पादों की खरीदारी भी बढ़ी है। हालांकि दवा और ड्राईफ्रूट पर अभी राहत का इंतजार है। होटल और बैंकेट हॉल में भी जीएसटी घटने से सस्ता हुआ है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी दरों में कमी का असर बाजार में साफ दिखाई दिया। शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल शोरूमों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। टीवी, एसी, फ्रिज और मोटरसाइकिल की जमकर खरीदारी हुई, वहीं होटलों में भी बुकिंग अच्छी रही। हालांकि, कई अन्य वस्तुओं पर तुरंत राहत नहीं मिल सकी क्योंकि दुकानदारों के पास पुराना स्टाक मौजूद है। उनका कहना है कि नए बिल आने के बाद सभी वस्तुओं के दाम में कमी दिखने लगेगी।

पहले दिन 200 से अधिक टीवी और 100 एसी बिके जीएसटी दर घटने से सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी गई। तिलकामांझी स्थित विक्रेता नीरज झा ने बताया कि 32 इंच से ऊपर के टीवी पर चार हजार से 25 हजार रुपये तक की कमी हुई है।

एसी के दामों में भी ढाई हजार से दस हजार रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई। परिणामस्वरूप पहले दिन ही विभिन्न शोरूमों से 200 से अधिक टीवी और 100 से अधिक एसी की बिक्री हुई। कारोबारियों का अनुमान है कि धनतेरस पर इसका और बड़ा असर दिखेगा।

मोटरसाइकिल की बिक्री में जबरदस्त उछाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत का सीधा असर देखा गया। शहर के विभिन्न शोरूमों से 500 से अधिक मोटरसाइकिलों की डिलीवरी की गई। अलीगंज स्थित शोरूम के मालिक रवि अग्रवाल ने बताया कि यामाहा की गाड़ियों में औसतन 12 हजार रुपये तक की कमी आई है।

वहीं, एक अन्य शोरूम के जीएम कन्हैया लाल ने बताया कि उनके यहां 150 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी हुई। हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों में भी औसतन दस हजार रुपये की कमी आई है। जीएसटी विभाग के अधिकारी सक्रिय रहे और सभी शोरूमों में कागजों की जांच की।

दवा दुकानों पर नहीं मिली तत्काल राहत दवा दुकानों पर पहले दिन ग्राहकों को राहत नहीं मिल पाई। दुकानदारों का कहना है कि वर्तमान स्टॉक पुरानी दरों पर खरीदा गया है। नई बिलिंग के बाद ही ग्राहकों को कम कीमत का लाभ मिलेगा। दवा विक्रेता प्रदीप जैन ने बताया कि जीएसटी घटने से अब ग्राहकों को औसतन छह प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पनीर की कीमत में कमी, ग्राहकों ने बढ़ाई खरीदारी जीएसटी दरों में कमी का असर डेयरी उत्पादों पर भी दिखा। सुधा डेयरी के विभिन्न काउंटरों पर पनीर की जमकर खरीदारी हुई। पहले 100 ग्राम पनीर की कीमत 47 रुपये थी, जो अब घटकर 46 रुपये हो गई। वहीं, 200 ग्राम पनीर अब 85 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 90 रुपये थी।

सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कीमत घटने से ग्राहकों ने अधिक मात्रा में पनीर खरीदा। होटल और बैंकेट हाल में रहना हुआ सस्ता होटल कारोबारियों को भी जीएसटी दर घटने से राहत मिली है। कचहरी चौक स्थित एक होटल के प्रबंधक मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि पहले रूम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब सिर्फ पांच प्रतिशत देना होगा। वहीं बैंकेट हॉल का किराया अब 12 प्रतिशत जीएसटी पर तय होगा। शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए ग्राहकों को पहले से सस्ता विकल्प मिलेगा।