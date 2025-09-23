खत्म हो गयी Mukesh Ambani की ये कंपनी, Reliance Industries ने खुद कर दिया डिजॉल्व; आखिर क्यों?

एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की एक कंपनी रिलायंस ग्लोबल प्रोजेक्ट सर्विसेज अब बंद हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL Share Price) ने घोषणा की है कि 20 सितंबर 2025 से यह कंपनी भंग कर दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी नहीं रहेगी। कंपनी को बंद करने का कारण स्पष्ट नहीं है।

कब से की गयी बंद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस ग्लोबल प्रोजेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 20 सितंबर 2025 से डिजॉल्व (भंग) कर दिया गया है। इसके नतीजे में यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी नहीं रह गई है।

क्यों किया गया बंद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये नहीं बताया है कि रिलायंस ग्लोबल प्रोजेक्ट को क्यों बंद किया गया है। मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फैसला RIL की आंतरिक पुनर्गठन प्रक्रिया (Internal Restructuring Process) का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद कंपनी के ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करना और इसकी कारोबारी रणनीति को मजबूत करना हो सकता है।