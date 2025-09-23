Language
    Bank Holiday: 23 सितंबर को कहां-कहां है बैंकों की छुट्टी, चेक करें आपके शहर की ब्रांच में कामकाज होगा या नहीं

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:04 AM (IST)

    आज 23 सितंबर को पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी नहीं (Bank Holiday Today) है। केवल जम्मू और कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद हैं। यह छुट्टी महाराजा हरि सिंह जयंती के कारण है जो जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक थे। इस कारणवश इन क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

    आज पूरे भारत के बैंक बंद नहीं रहेंगे

    नई दिल्ली। आज मंगलवार 23 सितंबर को भी बैंकों की छुट्टी (Bank Holiday Today) है। मगर आज पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी नहीं है। बल्कि सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में सभी पब्लिक और निजी बैंकों की छुट्टी है। दरअसल जम्मू और श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह जयंती है, जिसके चलते वहां के बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

    27-28 सितंबर को भी बंद रहेंगे बैंक

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत पूरे भारत के बैंक, भारतीय रिज़रव बैंक (आरबीआई) द्वारा तय की गयी छुट्टियों के दौरान बंद रहते हैं। इन छुट्टियों में हर महीने का दूसरा और चौथा शनिवार शामिल होता है, जबकि सारे रविवारों को भी बैंक बंद रहते हैं।

    अब इस महीने आरबीआई के नियमों के मुताबिक पूरे भारत के बैंक 27 और 28 सितंबर (चौथे शनिवार और रविवार) को बंद रहेंगे।

    छुट्टी वाले दिन क्या करें

    अगर किसी छुट्टी वाले दिन आपको इमरजेंसी ट्रांजेक्शन करनी हो तो आप ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

    इसी तरह कैश से जुड़े मामलों में ट्रांजेक्शन के लिए एटीएम खुले रहते हैं। साथ ही मोबाइल बैंकिंग ऐप और यूपीआई भी काम करते हैं।

    तो इस तरह तय होती हैं छुट्टियां

    आरबीआई और राज्यों की सरकारें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विशेष अवसरों/त्योहारों, ऑपरेशनल जरूरतों, धार्मिक समारोहों और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए छुट्टियों की लिस्ट बनाती हैं। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अपनी आधिकारिक वेबसाइट और बैंक तथा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा करते हैं।

    अलग-अलग शहरों में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।

    SOURCE : RBI

