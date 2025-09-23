Bank Holiday: 23 सितंबर को कहां-कहां है बैंकों की छुट्टी, चेक करें आपके शहर की ब्रांच में कामकाज होगा या नहीं

आज 23 सितंबर को पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी नहीं (Bank Holiday Today) है। केवल जम्मू और कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद हैं। यह छुट्टी महाराजा हरि सिंह जयंती के कारण है जो जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक थे। इस कारणवश इन क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

नई दिल्ली। आज मंगलवार 23 सितंबर को भी बैंकों की छुट्टी (Bank Holiday Today) है। मगर आज पूरे भारत में बैंकों की छुट्टी नहीं है। बल्कि सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू और श्रीनगर में सभी पब्लिक और निजी बैंकों की छुट्टी है। दरअसल जम्मू और श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह जयंती है, जिसके चलते वहां के बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

27-28 सितंबर को भी बंद रहेंगे बैंक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत पूरे भारत के बैंक, भारतीय रिज़रव बैंक (आरबीआई) द्वारा तय की गयी छुट्टियों के दौरान बंद रहते हैं। इन छुट्टियों में हर महीने का दूसरा और चौथा शनिवार शामिल होता है, जबकि सारे रविवारों को भी बैंक बंद रहते हैं।