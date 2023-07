Life Insurance: रेगुलर प्रीमियम पर टर्म प्लान या सिंगल टर्म प्लान, कौन सा है बेस्ट, किसमें मिलता है फायदा

Life Insurance Premium Payment Option जीवन बीमा पॉलिसी निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी इन पॉलिसी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको पहले जान लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रीमियम का ऑप्शन बेस्ट होगा। आप के लिए रेगुलर टर्म प्लान या सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? (जागरण फाइल फोटो)

Life Insurance Term Plan: रेगुलर प्रीमियम पर टर्म प्लान या सिंगल टर्म प्लान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Life Insurance Term Plan: आज के समय में हम सभी को बीमा पॉलिसी में इंश्योर या निवेश करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बीमा पॉलिसी ले लेते हैं पर हम उसके प्रीमियम से काफी परेशान हो जाते हैं। हर महीने, 3 महीने,6 महीने में प्रीमियम का भुगतान करना कभी-कभी झंझट सा लगता है। कई बार प्रीमियम का भुगतान करना भी भूल जाते हैं। ऐसे में आप सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें आपको एक बार ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसी के साथ आपको बीमा का फायदा मिलता रहता है। सिंगल टर्म प्लान क्या है? कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान शामिल होता है। इस प्लान में आपको एक बार ही प्रीमियम भरना होता है। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तब ही आप प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं। इसका लाभ आपको 20 से 30 साल तक मिलता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको बार बार प्रीमियम नहीं भरना होता है। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी इनकम शॉर्ट टर्म में ज्यादा होती है। अगर आप कम समय में अच्छी इनकम कमाते हैं तो आप अपनी सेविंग के जरिये इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको एकमुश्त प्रीमियम की पेमेंट करना है। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आपको लाइफ टाइम इसका लाभ मिलेगा। आपको प्रीमियम के लिए इतना पैसा सेव करना चाहिए कि आप एक बार में ही प्रीमियम का भुगतान कर सकें। रेगुलर टर्म प्लान या सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान कौन-सा है बेस्ट अगर आप की इनकम भी एक निश्चित समय के बाद आती है तब आपको रेगुलर टर्म प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें आपको एक समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं अगर आप कम समय में ज्यादा इनकम कमाते हैं तब आपको सिंगल प्रीमियम प्लान को सिलेक्ट करना होगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने 25 साल की उम्र में बीमा पॉलिसी ली है तो आपको 60 साल की उम्र होने तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि आपको 35 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सैलरी पर्सन के लिए रेगुलर टर्म प्लान बेस्ट ऑप्शन माना जाता है।

Edited By: Priyanka Kumari